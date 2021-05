Mozambique: Cassien Ntamuhanga watorotse gereza mu Rwanda yafatiwe i Maputo

Itangazo ryasohowe n'ishyaka Rwandan Alliance for the National Pact - Abaryankuna, Ntamuhanga ari mu bashinze, rivuga ko yafashwe na polisi ku cyumweru i Maputo muri Mozambique.

Ashakishwa nk'uwacitse ubucamanza

Muri uku kwezi kwa gatanu, Cassien Ntamuhanga yongeye gukatirwa gufungwa imyaka 25 mu rundi rubanza yarezwemo adahari aho we n'abandi bagabo 12 barezwe ibyaha by'iterabwoba, bamwe muri bo bagizwe abere.

Baramagana ko yoherezwa mu Rwanda

Constance Mutimukeye avuga ko bafite impungenge ko yoherejwe mu Rwanda yagirirwa nabi, ko kandi gufatwa kwe no kumwohereza byose binyuranyije n'amategeko.

"Igihe yari muri gereza barumuna be batatu baburiwe irengero kuva mu kwa 10/2016 kugeza ubu."

Cassien Ntamuhanga ni inde?

Mu myaka micye ishize yagaragaye avuga ko we n'urundi rubyiruko rw'abanyarwanda bashinze ishyaka bise Rwandan Alliance for the National Pact - Abaryankuna.