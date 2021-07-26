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Ibiyaga binini
Afrika
Mpuzamahanga
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Cardinal Fridolin Ambongo yasavye abakirisu gusabira Cardinal Monsengwo iruhuko ridashira
Ntibishobora gukina mu cuma cawe
Cardinal Fridolin Ambongo yasavye abakirisu gusabira Cardinal Monsengwo iruhuko ridashira
Iminota 26 iraheze
Ivyarabwe cane
59:00
Umviriza,
Imvo n'imvano ku cyemezo cyo gushyira impunzi ziri mu Rwanda mu byiciro
, Umwanya bimara 59,00
24 Ukw'indwi 2021
3:19
Umviriza,
Rwanda – Karasira Aimable: 'Ubwoba bwuko yapfa jyewe ntabwo mfite' – Me Kayitana
, Umwanya bimara 3,19
26 Ukwa gatandatu 2021
1:44
Video,
Uburyo 5 bwiza bwo kwerekana urukundo rwawe
, Umwanya bimara 1,44
14 Ukwa kabiri 2019
0:42
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Amafoto y'imbonekarimwe y'ukuntu bucya ku isi
, Umwanya bimara 0,42
3 Ukw'umunani 2018
2:15
Video,
Ushobora kuba wibaza ko abanonotsi bafungura ibidasanzwe... subira wiyumvire
, Umwanya bimara 2,15
20 Ukw'indwi 2021