Kenya-Ruto: Icegera c'umukuru w'igihugu aravuga ku kubuzwa urugendo

Iminota 40 iraheze

Icegera c'umukuru wa Kenya William Ruto avuga ko ingingo y'abategetsi yo kumubuza gufata urugendo rwo kuja mu gihugu kibanyi ca Uganda ari integuro yo kumutera umutima mubi nk'icegera c'umukuru w'igihugu no kubangamira ivyo yifuza gushikako muri poritike.

Mu kiganiro n'iradiyo yo muri Kenya (Inooro FM) mu gitondo co kuri uyu wa gatatu, William Ruto yavuze ko muri kahise yari amaze gufata ingendo z'akazi canke ziwe bwite ata ntambamyi.

Yasiguye ko urugendo rwiwe rwari rugamije kwigira ku kigega c'ubutunzi muri Uganda mu ntumbero y'umugambi w'ubutunzi aherutse gutanguza wa 'Bottoms Up' - ugamije guteza imbere ubuzima bw'abantu baronka amikoro make nk'inzira yo kuzamura ubutunzi bwa Kenya.

Kutarabana ryiza vyatanguye ryari, kubera iki?

Ruto arondera iki muri Uganda?

Yasiguye ko Ruto hari inyungu arondera mu gisata c'uburimyi bw'urudandazwa no gukorera ku mugambi wiwe wo kuri kaminuza ya Makerere wo gushinga igisata c'ivyigwa vy'uburongozi , the Dr.William Samoei Ruto Centre for Leadership