Ingabo “ziteguye guhashya" Islamic State n’igihe yakwibasira u Rwanda - Umuvugizi

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Kuri Internet icengezamatwara rishya rya IS kuri Africa muri iki cyumweru ryise u Rwanda "igihugu cy'umwanzi cy'abakirisitu, kirimo guhohotera abaturage b'abasilamu".

Ibyo babishingiye ku bikorwa ingabo z'u Rwanda ziri gufashamo iza Mozambique guhashya inyeshyamba bivugwa ko zikorana na IS mu ntara ya Cabo Delgado ya Mozambique.