Zambia: Hakainde Hichilema yatangajwe ko yatsinze amatora ya perezida

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Komisiyo y'amatora ya Zambia yemeje ko amatora ya perezida yo mu cyumweru gishize uwayatsinze ari umukandida w'abatavugarumwe n'ubutegetsi Hakainde Hichilema.