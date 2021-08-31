Afghanistan -Taliban: Urwamo rw'amasasu rwo kwigina itaha ry'Abanyamerika

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Ahavuye isanamu, Getty Images Insiguro y'isanamu, Ingabo z'aba Taliban ntizatevye gukoresha ibikoresha Abanyamerika bahevye ubwo zinjira ikibuga ca Kabul ku wa kabiri

Mu gisagara ca Kabul humvikanye urwamo rw'amasasu menshi rwo kwigina ukuva mu gihugu kw'ingabo za nyuma za Amerika mw'ijoro ryakeye - ikiringo caranze irangira ry'imyaka 20 izo ngabo zari zimaze muri ico gihugu.

Umunyamakuru wa BBC Lyse Ducet ari i Kabul yakurikiye ingene vyari vyifashe igihe inkuru yamenyekana ko indege ya nyuma y'Abanyamerika ihagurutse, yabwiwe mugenziwe yariko aramubaza ikibiriraraho kuri mboneshakure (television) ati :

"Wewe umviriza ibiriko biraba mu kirere hejuru yacu mu gisagara ca Kabul. Niba atari ikimenyamenya [ko abanyamerika bavuye burundu mu gihugu] sinzi icari co. Wewe umviriza urwo rwamo rw'amasasu".

Ahavuye isanamu, Getty Images Insiguro y'isanamu, Abagwanyi b'aba Taliban babonetse bariko baragenzura kajugujugu n'ibindi bikoresho vya gsirikare , ingabo za Amerika zivuga ko zasize" bitagikora" imbere y'uko zihava

Ahavuye isanamu, AFP via Getty Images Insiguro y'isanamu, Umuvugizi wa'aba Talaban Zabihullah Mujahid (hagati n'igisikafu canke foulard) mu nyuma yabonetse ariko arakeza abagwanyi ko "batsinzndiye ubwigenge" bwa Afghajistan

Yakejewe kuba yavuye ku butaka bwa Afghanistan ubwa nyuma

Gen Major Chris Donahue niwe yabaye umusirikare wanyuma wa Amerika mu kuva ku butaka bwa Afghanistan. Niwe yuriye ubwa nyuma indege C-17 yatahukanaye ingabo za nyuma za Amerika mw'ijoro ryakeye.

Ahavuye isanamu, Reuters Insiguro y'isanamu, Major General Chris Donahue, komanda wa division y'indege ya 82 , aratambuka ngo yurire indege C17

Uwo mu komanda wa division y'indege ya 82 yashimagijwe cane ku mbuga hwaniro.

Alex Plitsas yanditse kuri twitter ati: " Ico niko uburungozi busa… yabanje kuraba ko abasirikare bose binjiye mu mutekano".

Uwundi akoresha twitter iblondeitall ati: "Niwe akoza ikirenge hasi ubwa mbere, niwe wa nyuma mu kuva ku butaka"

Intwazangabo yavyigiye muri kaminuza ya gisirikare ya West Point , Donahue- jenerari w'inyenyeri zibiri - afise uburambe kandi bw'amateka meza mu ngabo za Amerika.

Yaranagwanye mu ntambara ya Iraq mu 2003-11. Niwe yatwaye ingabo za Delta Force squadron muri Afghanistan mu gihe cataziriwe ''isugerezwa " mu 2011, hanyuma aba umukuru w'ibikorwa vya gisirikare mu 2019-20.

Hagiye gukurikira iki?

Hamaze igihe atawuzi iyo ibintu biva n'iyo bija kuva aba Taliban bigaruriye ubutegetsi muri Afghanistan hakaba hagumye ibibazo vyo kumenya ingene reta nshsaha igiye kuba imeze.

Ariko umushikiranganji bwa Pakistan ajejwe imigenderanire yavugiye mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ko "reta yumvikanyweko igiye gushingwa mu minsi ya vuba" muri Afghanistan.

Aba Taliban bari bavuze ko bari mu biganiro n'imigwi yose kugira bashike ku mwumvikano wo gushinga reta.