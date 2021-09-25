Imvo n'Imvano ku marushanwa ya Basketball na Volleyball aherutse kubera mu Rwanda

Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Imvo n'Imvano ku marushanwa ya Basketball na Volleyball aherutse kubera mu Rwanda

Iminota 14 iraheze

Ikiganiro kiribanda ku marushanwa yo guhatanira ibikombe by’afrika mu mimikino ya Basketball ndetse na Volleyball yabereye mu Rwanda. Irushanwa rya Afrobasket kuva ku itariki ya 24/08- 05/09 ku makipe y’abagabo n’irushanwa rya Afrika muri Volleybal amakipe y’abagabo n’ay’abagore ryatangiye ku itariki 7 kugeza kuya 19 z’uku kwezi.

Turarebera hamwe uko amakipe y’ ibihugu by’u Rwanda n’u Burundi yitwaye. U Rwanda rwari ruhagarariwe muri Afrobasket ndetse no muri Volleyball, muri uwo mukino ni naho u Burundi bwari bufite amakipe 2 iy’abagabo n’iyabagore.

Ni ku nshuro ya mbere u Rwanda rutegura amarushanwa yo kurwego rukomeye mu mikino ya Basketball ndetse na Volleyball, gusa muri Volleyball imikino ikaba yararangiye hajemo agatotsi katewe n’uko u Rwanda rwavanywe mu irushanwa nyuma y’aho bigaragariye ko rwakinishije abakinnyi 4 bo mu gihugu cya Bresil badafite ibyangombwa byuzuye byo gukinira u Rwanda.