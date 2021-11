COP26: Umuvyeyi ati "uzi ko umwana wawe ashobora gupfa, wobikora kugira umukize"

Iminota 24 iraheze

Avuga ko ari co gituma abavyeyi bavuye hirya no hino kw'isi bakoranye kugira bahe "ubutumwa bukomeye cane abategetsi b'isi ko tudashobora kubandanya gutyo".

Abakiri bato mu mwitwarariko

Ku munsi COP26 yahariye urwaruka, ibihumbi n'ibihumbi vy'abakiri bato biteguriye kugira imyiyerekano i Glasgow, ikibazo co kugira umwitwarariko uturutse ku bidukikije kiba kiri mu bikomeye cane.

Greta Thunberg ni nde?

Mu gutangura yagize ico yise " School Strike for Climate" [yegereyegere canke greve y'ishure yo guharanira ibihe] mu 2018, kuva ico gihe ikinyamakuru Time Magazine kikaba camugize umuntu waco w'umwaka mu 2019, aca akomeza kuba ishusho y'isi y'uguharanira ibidukikije.

Ariko Thunberg n'umwe mu bihumbi n'ibihumbi vy'abakiri bato bagwanira ibidukikije hirya no hino kw'isi. Abakiri bato kuva mu Buhindi ugaca muri Kenya ugashika muri US baguma basaba ko harushiriza kugira igikozwe ku bibazo birimwo ihindagurika ry'ibihe , guhonya amashamba no gukoresha ubumwanya [plastic].