COP26: Amasezerano ahamagarira kugabanya ivyuka vya carbone bitarenze 2022

Abagwanya ihindagurika ry'ibihe bavuga ko ayo masezerano ata co yashitseko kinini ariko abandi bahaye ikaze ihangiro bihaye ryo gushika ku bipimo vy'ubushuhe 1.5,

Iyo nyandiko, yashizwe ahabona n'uburongozi bwa COP26 mu Bwongoreza, ategerezwa kuganirwako no kwemezwa n'ibihugu vyitavye ivyo biganiro.

Abahinga bari bagabishije ko kugumiza ubushuhe ku rugero rurenga 1.5 - aho uburenze ubwo hashobora kwigaragaza inkurukizi ry'ihindagurika ry'ibihe - bikenewe ivyuka bitegerezwa kugabanuka ku bice 45% gushika mu 2030, hanyuma no gushika ku busa hagati y'iki kinjana.

Mu gihe isi itari mu nzira nziza yo kugira ico ishitseko, iyo nyandiko ihimiriza ibihugu "gusubira kwihweza no gukomeza" ihangiro ryo kugabanya ivuka gushika mu 2030 mu migambi yavyo mu ntumbero yo kwubahiriza amasezerano ya Paris yo gushika ku bushuhe bwa 2 C canke 1.5 C.