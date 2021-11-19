Burundi – US: Prezida Joe Biden yavanyeho ibihano vyari vyarafatiwe Uburundi

Iminota 54 iraheze

Ingingo itavugwako rumwe ya Prezida Pierre Nkurunziza yo kwitoreza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu mu 2015 yakurikiwe n'intureka ziturutse ku myiyerekano yo kuyanka hamwe n'ibikorwa vy'inzego z'umutekano vyo kuyitesha.

Prezida Biden avuga ko ibintu mu Burundi ''vyahinduwe cane n'ivyabaye mu mwaka uheze" harimwo guhererekanya ubutegetsi inyuma y'itorwa rya Evariste Ndayishimiye mu 2020, ukugabanuka kw'intureka, hamwe no "kubandanya impinduka mu bisata bitandukanye".