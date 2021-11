Rwanda – Rumaga Junior umusizi ushaka guhuza umuziki n’ibisigo bikaba ubusizi

Ntabwo ari umwuzukuruza wa Nyirarumaga - umugore bita 'nyina w'ubusizi bw'u Rwanda' wari umusizi ku ngoma ya Ndahiro Cyamatare se wa Ruganzu Ndoli - ariko avuga ko inganzo ye yaba ituma "umuzimu we urizihiwe kandi yishimira ko wazukiye mu wundi muntu".

Ariko kubura uwo yareberagaho Innocent Bahati waburiwe irengero, kubura ubushobozi, no kubura abashyigikira ubusizi ni imbogamizi we bwite n'abasizi ba none mu Rwanda bafite.