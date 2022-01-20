Rusesabagina n'abo baregwa hamwe batangiye kuburanishwa mu bujurire
Urukiko mu Rwanda rwatangiye kuburanisha mu bujurire urubanza rwa Paul Rusesabagina n'itsinda ry'abantu 20 bahamijwe ibyaha byo kuba inyuma y'umutwe wa FLN wagabye ibitero mu majyepfo y'igihugu.
Ku ruhande rumwe, ubushinjacyaha bwajuriye kubera ibyaha abari abayobozi b'uyu mutwe bahanaguweho ndetse n'ibihano bitoya bahawe.
Ku rundi, 13 barimo Callixte Sankara bajuriye bavuga ko bahawe ibihano biremereye kandi baremeye ibyaha bakanabyicuza.
Uyu munsi na bwo Rusesabagina ntiyageze mu rukiko, nk'uko byagenze mu gihe kinini cy'uru rubanza.
Busobanura impamvu z'ubujurire, ubushinjacyaha bwibanze cyane ku bantu batatu bugaragaza nk'abari abayobozi b'umutwe wa FLN.
Buvuga ko Paul Rusesabagina, Callixte Nsabimana Sankara na Col Marc Nizeyimana bahanaguweho uruhare rutaziguye mu cyaha cy'iterabwoba nyamara ari bo bari bakuriye umutwe warikoze.
Aba bahanishijwe igifungo cy'imyaka 25 kuri Rusesabagina ndetse na 20 kuri Sankara na Col Nizeyimana cyakora bose bahanagurwaho uruhare rutaziguye mu iterabwoba.
Ikiganiro cy’abagore kuri BBC Gahuzamiryango
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Ubushinjacyaha buvuga ko butumva ukuntu uwateye inkunga abarwanyi, wabahaye amabwiriza cyangwa akabagira inama yagirwa umwere ku cyaha bahamijwe.
Callixte Nsabimana Sankara wunganiwe n'umunyamategeko Jean Rugeyo yari umuvugizi w'umutwe wa FLN.
Ni umwe muri 13 bajuriye, asaba kugabanyirizwa ibihano kubera ko yemeye icyaha kandi agafasha ubutabera.
Avuga ku bihano biremereye bisabwa n'ubushinjacyaha, Sankara yavuze ko yari mu birwa bya Comores kure cyane y'ahabereye ibyaha bishinjwa umutwe wa FLN.
Kumuhamya iterabwoba, Sankara asanga byaba ari akarengane kuko na Col Joseph Gatabazi yashubijwe mu buzima busanzwe nyamara yari ashinzwe ibikorwa bya gisirikare mu ngabo za FLN.
Undi wajuriye ni Col Nizeyimana Marc wari wungirije umuyobozi w'akarere ka Gisirikare. Na we anenga igihano cy'imyaka 20 yahanishijwe nyamara yaraburanye yemera icyaha.
Avuga ko atigeze aba mu mwanya wo gutanga amabwiriza ku basirikare mu gihe ubushinjacyaha bwo bwamushinje ko ari we watoranyaga aboherezwa mu bitero mu Rwanda.
Rusesabagina ntiyitaba urukiko
Uyu munsi urubanza rwabaga ku nshuri ya kabiri. Mu ntangiro z'icyumweru rwari rwasubitswe kubera ko Rusesabagina atari yitabye urukiko.
Ubuyobozi bwa gereza ya Nyarugenge ngo bwavuze ko yamenyeshejwe akanga kwitaba ariko abanyamategeko bavuga ko gereza idafite ububasha bwo guhamagaza ababuranyi.
Umwanzuro w'urukiko waje kwemeza ko abaregwa bose na Rusesabagina arimo bahamagajwe byubahirije mategeko.
Gusa no kuri iyi nshuro Rusesabagina akaba atari mu rukiko, nta n'umuhagarariye mu mategeko uhari.
Mu kwezi kwa 3 umwaka ushize ni bwo Rusesabagina yahagaritse kwitabira iburanisha avuga ko atizeye ubutabera mu nkiko z'u Rwanda.
Urubanza ruzakomeza kuwa mbere.