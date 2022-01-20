Rusesabagina n'abo baregwa hamwe batangiye kuburanishwa mu bujurire

Iminota 35 iraheze

Urukiko mu Rwanda rwatangiye kuburanisha mu bujurire urubanza rwa Paul Rusesabagina n'itsinda ry'abantu 20 bahamijwe ibyaha byo kuba inyuma y'umutwe wa FLN wagabye ibitero mu majyepfo y'igihugu.

Uyu munsi na bwo Rusesabagina ntiyageze mu rukiko, nk'uko byagenze mu gihe kinini cy'uru rubanza.

Kumuhamya iterabwoba, Sankara asanga byaba ari akarengane kuko na Col Joseph Gatabazi yashubijwe mu buzima busanzwe nyamara yari ashinzwe ibikorwa bya gisirikare mu ngabo za FLN.

Avuga ko atigeze aba mu mwanya wo gutanga amabwiriza ku basirikare mu gihe ubushinjacyaha bwo bwamushinje ko ari we watoranyaga aboherezwa mu bitero mu Rwanda.