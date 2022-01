Rwanda – Uganda: Alain Mukuralinda avuga ko 50% y'ikibazo irimo ibonerwa igisubizo

Iminota 44 iraheze

Umuvugizi wa leta y'u Rwanda Alain Mukuralinda avuga ko ikiganiro cya Perezida Paul Kagame n'intumwa ya mugenzi we Yoweri Museveni, umuhungu we Lt Gen Muhoozi Kainerugaba, gitanga icyizere kuko kuri we 50% y'ikibazo irimo irabonerwa igisubizo.