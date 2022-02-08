Burundi - EU: Ishirahamwe rya Buraya ryakuyeko ibihano ryafatiye u Burundi

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EU yari yafatiye ibihano mu Burundi mu 2016

Ishirahamwe rya Buraya ryakuyeko ibihano vy'ubutunzi ryari ryarafatiye leta y'u Burundi kuva mu 2016

Iyi ngingo y'ishirahamwe rya Buraya, canke EU, ngo ni umwimbu w'ibikorwa vya politike bibereye vyatangujwe n'abajejwe intwaro mu Burundi kuva ku gihe c'amatora yo mu 2020, bikaba "vyarazanye icizere ku banyagihugu b'u Burundi".