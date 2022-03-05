Russia- Ukraine: umutegetsi wa Ukraine ati 'igisirikare ca Putin tuzogihamba ng'aha'

Haciye isaha 1

Mu butumwa burebure yacishije ku rubuga rwa Facebook, Aleksey Arestovich avuga ati: "Intsinzi yacu ni icitegererezo, ishingiye ku ntego yo gushira mu ngiro ico twiyemeje".

Inyuma yo kugabisha ko isi "yahatswe kugwa mu kaga" mw'ijoro ryo ku wa kane, igihe ingabo z'Uburusiya ziturira ikigo ca nikleyeri ca Ukraine gikuru, Linda Thomas-Greenfield avuga ko abateye bari "ku birometero 32, kandi batera basugereza, ikigo ca nikleyeri ca Ukraine kigira kabiri mu gihugu".

'Abazopfa bose bazoba bapfuye kubera mwebwe'- Zelensky

Mw'ijambo yaraye ashikirije ari mu biro iwe i Kyiv nk'uko bivugwa, Perezida Volodymyr Zelensky arababazwa n'uko ishirahamwe ryo kwivunira umwansi hamwe OTAN ryananiwe no gushika akarere kabujijwemwo indege (zone d'exclusion aérienne/ no-fly-zone) mu gihugu ciwe.

Abandanya ati: "Inama ya OTAN yabaye uno musi. Inama ataco imaze. Inama y'abantu bataye umutwe. Inama yerekana ko ata muntu n'umwe abona ko urugamba rwo kurwanira ubwigenge bw'Ubulaya ari rwo ruza imbere ya vyose."Ibisata vyose vya OTAN bijejwe igendereza birazi neza integuro z'umwansi. Biremeza neza ko Uburusiya bushaka kubandanya intambara.

"OTAN yafashe ingingo n'ibigirankana yo kutazibira ikirere ca Ukraine. Ibihugu vya OTAN vyishize mu mitwe ko kuzibira ibirere vya Ukraine kwoba ari ugusomborosta intambara yeruye hagati ya OTAN n'Uburusiya.

"Iyi ni ingingo y'abantu ata nguvu bafise, badatekaniwe mu mitima mu gihe bafise ibirwanisho bisumba ivyo dutunze incuro nyinshi cane".

Umugwa mukuru Kyiv uhanzwe n'ibitero vya misire vy'Uburusiya mu bibanza bitari bike, mu gihe igisagara Mariupol kiri ku nkengera y'ikigaya Cirabura (Mer Noire/Black Sea) mu bumanuko bushira ubuseruko kizingurijwe kandi kibandanya giterwa amabombe y'urutavanako, co kimwe no mu bisagra vya Kharkiv na Chernihiv biri mu buraruko bushira ubuseruko.