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Urupapuro rw'itangiriro
Ibiyaga binini
Afrika
Mpuzamahanga
Imikino
Amajwi n’amashusho
Ibitekerezo byanyu ku Imvo n'Imvano ku mitwe yitwaje intwaro muri DR Congo
Ntibishobora gukina mu cuma cawe
Ibitekerezo byanyu ku Imvo n'Imvano ku mitwe yitwaje intwaro muri DR Congo
Iminota 10 iraheze
Ivyarabwe cane
2:48
Video,
Menya umukinnyi Ben MacCarthy n'aho aherereye muri iki gihe
, Umwanya bimara 2,48
4 Ukw'indwi 2017
0:42
Video,
Amafoto y'imbonekarimwe y'ukuntu bucya ku isi
, Umwanya bimara 0,42
3 Ukw'umunani 2018
2:43
Umviriza,
Umunyamakuru wa Bwiza.com, Bahuwiyongera Sylvestre, yabwiye BBC ibyabaye muri Nyungwe
, Umwanya bimara 2,43
20 Ukwa gatatu 2019
Umviriza,
Ikiganiro ca Florentine Kwizera na Amb Edouard Bizimana
23 Ukwa kabiri 2022
5:00
Umviriza,
Divine Nduwimana afise impano yo gushushanya bidasanzwe, akoresheje ikaramu y'irangi
, Umwanya bimara 5,00
18 Ukw'icenda 2018