Perezida Barack Obama yageze muri Cuba mu rugendo rw'akazi rukoze amateka akomeye muri iki cyirwa ndetse n'ibiganiro n'umutegetsi wacyo.

Ni we mu perezida wa mbere wa Leta za Amerika ugiye muri Cuba ari ku butegetsi kuva mu gihe cy'impinduramatwara yo mu mwaka wa 1959 yatangije imyaka myinshi y'ubushyamirane.

Igihe yavugiraga ijambo ku ambasade ya Amerika nshya yafunguwe i Havana, yatangaje ko urugendo ari urw'amateka. Yanasuye igice cyizwi nk'umujyi ushaje.

Bwana Obama arabonana na perezida Raul Castro, ariko ntahura n'umuyobozi w'impinduramatwara uri mu za bukuru, Fidel Castro. Abategetsi bombi baraganira ku bijyanye n'ubucuruzi ndetse n'impinduka muri politike. Perezida wa Amerika yavuye mu ndege ya Air Force One aseka ari kumwe n'umugore we, Michelle n'abakobwa be babiri Sasha na Malia.

Basohotse mu ndege bagenda bitwikiriye imitaka mu mvura nke bagenda ku itapi y'umutuku itegurirwa abakuru b'ibihugu igihe yasuhuzwaga na minisitiri w'intebe wa Cuba, Bruno Rodriguez. Nyuma y'amasaha abiri amaze kururuka mu ndege, Bwana Obama yasuhuje abakozi ba ambasade ya Amerika agira ati: "Ni byiza cyane kuba hano".

"Mu mwaka wa 1928, perezida [Calvin] Coolidge yaje mu bwato bw'intambara. Byamufashe iminsi itatu kugira ngo ahagere, mbyamfashe amasaha atatu gusa. Ku nshuro ya mbere, Air Force One yageze muri Cuba kandi iyi ni intangiriro."

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Umuryango wa Obama wahangaye imvura mu mujyi uzwi nka "Old Havana"

Yongeyeho ko uru rugendo ari amahirwe yo kugaragaza umurongo w"icyerecyezo cy'ejo hazaza hameze neza kuruta igihe cyahise".

Nyuma gato umuryango wa Obama wakoze urugendo mu gice cy'umujyi cyizwi nka Old Havana (Havana ishaje). Uru rugendo rwari rugamije gutanga ishusho y'uko bari kuba bari kuganira n'abaturage basanzwe muri Cuba ku mihanda. Ariko iki gice cy'uruzinduko rwe cyakomwe mu nkokora n'imvura n'imiyaga myinshi.

Bitwikiriye imitaka mbere yo kujya gusura katedarali nkuru y'igihugu.

Urugendo rwa Obama ni ikimenyetso gikomeye nyuma yo kongera kugarura umubano birimo no gufungura ambasade z'ibihugu byombi mu mwaka ushize.

Ariko amasaha macye mbere y'uko agera yo, abigaragambya basaba ifungurwa ry'abanyapolitike bafunzwe, batawe muri yombi mu murwa mukuru Havana.

Polisi yafunze ababarirwa muri mirongo barimo n'abagore b'abanyapolitike bafunzwe, bari mu itsinda ryagiye kuri kiriziya aho bagerageza gukora imyigaragambyo ya buri cyumweru.