Fidel Castro yanenze uruzinduko rwa Obama
Fidel Castro yagize icyo avuga bwa mbere ku ruzinduko Perezida Barack Obama aherutsemo muri Cuba.
Fidel Castro - wahaye ubutegetsi mwenenyina Raul hashize imyaka 10 - yavuze ko Cuba idakeneye impano ihawe na bampatse ibihugu.
Ibyo Castro yabitangaje mu ibarurwa yanditse mu kinyamakuru cya leta, Granna.
Mu gusubiza igitekerezo cya Obama ko igihe kigeze cyo guhana ikiganza cy'ubucuti maze amakimbirane ya kera akibagirana, Fidel Castro yibukije abanya Cuba igitero cy'ahitwa Bay of Pigs muri 1961.
Yavuze ko amagambo ya Obama y'ubwiyunge ntawayizera maze aburira abanya Cuba ko ashobora gutuma umutima ubarya.