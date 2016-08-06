Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Mu kwezi gushize, abantu babarirwa mu majana barishwe abandi benshi bata ingo zabo kubera imirwano

Guverinoma ya Sudani y'Epfo yemeye izindi ngabo mpuzamahanga kuza mu gihugu kugerageza kurinda amasezerano y'amahoro.

Imirwano ishingiye ku moko yadutse mu kwezi gushize yahitanye abantu bagera kuri 300 ndetse itera impungenge z'uko intambara y'umwiryane ishobora kongera kwaduka. Intambara yishe ababarirwa mu bihumbi.

Ingabo 12.000 za LONI zananiwe guhagarika ibitero muri Sudani y'Epfo.

Iyoherezwa ry'ingabo nshya ryatangajwe n'umuryango w'ibihugu byibumbiye mu gace k'uburasirazuba bwa Afurika, IGAD, byemezwa na minisitiri ushinzwe imirimo ya guverinoma muri Sudani y'Epfo, Dr Martin Elia Lomuro.

Perezida Salva Kiir yari yabanje kwanga igitecyerezo cyo kohereza izindi ngabo mu gihugu.

Ariko byinshi mu bikubiye mu masezerano yo kohereza ingabo muri iki gihugu ntibisobanutse neza. Amakuru ava muri IGAD abuga ko izi ngabo zagombye guhabwa ubushobozi busumbye ubwo zifite muri iki gihe mu butumwa bw'amahoro.

Ariko nyuma y'inama, Dr Martin Elia Lomuro yabwiye BBC ko ibindi biganiro bikenewe kugira ngo bagere kumwumvikano wo kureba ingano, igihe ndetse n'uburyo ingabo zizagenda.

Abanyamakuru baravuga ko umutwe w'ingabo zizoherezwayo uzaba usa n'uwoherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kurwanya inyeshyamba za M23.

Uwufise ububasha kw’isanamu AP Image caption Ibihumbi byinshi by'abasivile bagiye kwihisha mu birindiro bya LONI i Juba

Mu cyumweru gishize, Perezida Kiir yakuye Riek Machar, umwungirije, ku mwanya wa visi perezida nyuma y'ibyumweru bibiri ingabo zishyigikiye aba bagabo bombi zikozanyijeho mu murwa mukuru Juba.

Bombi bari barashyize umukono ku masezerano yo kurangiza imirwano yatangiye mu myaka micye ishize.