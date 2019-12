Uwufise ububasha kw’isanamu AP Image caption Umuyobozi wa DA Mmusi Maimane: "Kuva cyera ANC yategetse Afurika y'Epfo mu muco wo kudahana"

Ishyaka riri ku butegetsi muri Afurika y'Epfo, Africa National Congress (ANC) ryatsinzwe na Democratic Alliance (DA) mu matora y'uturere mu murwa mukuru Pretoria mu gihe ibarura ryenda kurangira. DA ifite 43% kuri 41% ya ANC muri Tshwane, akarere karimo na Pretoria.

The DA has won 93 seats in Tshwane while the ANC is second with 89 seats in the 214-seat municipal council.

DA izakenera kwifatanya n'andi mashyaka kugira ngo ibone uko iyobora aka gace.

Aya mashyaka abiri akomeye kandi aranageretse mu wundi mujyi ukomeye wa Johannesburg.

ANC kandi yanatsinswe mu gace kazwi nka Nelson Mandela Bay, muri Eastern Cape igizwe na Port Elizabeth.

Aya ni yo majwi mabi cyane ANC igize mu matora kuva yafata ubutegetsi nyuma ya guverinoma ya bagashakabuhake yayoboranaga igitugu gishingiye ku ivanguramoko mu mwaka wa 1994. Ni no ku nshuro ya mbere iri shyaka ritakaje ubugenzuzi bw'umurwa mukuru.

Indorerezi ziravuga ko ibibazo bya ruswa ndetse n'intonganya ziri mu ishyaka ari byo byateye ANC gutsindwa.

Ubukungu bwa Afurika y'Epfo bwasubiye inyuma kuva ubukungu bw'isi bwazahara mu mwaka wa 2008 kandi iki gihugu gifite ubusumbane bukomeye bushingiye ku bukungu ku isi yose.

Nyuma yo guhishura amakuru y'uko perezida jacob Zuma yakoresheke amafaranga y'imisoro y'abaturage agera kuri miliyoni 20 z'amadorali mu kuvugurura inzu ye bwite, abaturage bariye karungu. Urukiko rw'ikirenga rwategetse Bwama Zuma kwishyura leta amafaranga agera ku 507.000 by'amadolari.

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Umukandida wa DA Athol Trollip yatorewe kuba umuyobozi w'akarere muri Nelson Mandela Bay

Iri shyaka rya perezida Mandela, intwari izwi kubera guhangana n'ubutegetsi bwa apartheid, riracyafite ubwiganze bwa 54% ku rwego rw'igihugu.

DA yabonye 27% naho Economic Freedom Fighter rya Julius Malema ribona 8% ku nshuro ya mbere.