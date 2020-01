Uwufise ububasha kw’isanamu Image copyrightWYANDOTTE COUNTY SHERIFF'S DEPARTME Image caption Umugabo yateguye ubusuma kugira ahunge umugore wiwe

Umuntu umwe w'imyaka 70 wo mu karere ka Kansas muri Amerika yemeye ko yari mu bagiye kwiba banke ku musi wa kabiri avuga ko yabigize nkana kugira ahunge umugore wiwe.

Mawrence Ripple yivye muri banke imwe mu gisagara ca Kansas mu kwezi kw'icenda hanyuma aca arishikana we nyene ku gipolisi.

Yabwiye abagira amatohoza ko ko vyomubera vyiza kuja mw'ibohero hakuguma muhira iwe, ubu akaba ageramiwe n'igipfungo c'imyaka 20.

Umugore wiwe bajanye muri sentare, ariko nta co aravuga nk'uko bimenyeshwa n'ikinyamakuru ca The Star co muri ico gisagara.

Riple yasugereje umukozi umwe wa banke amusaba amahera ku nguvu anamutera ubwoba ko afise inkoho nk'uko biri mu mpapuro za sentare.

Yahawe amadolali 3.000 ariko ntiyavuye ngaho.

Akiri muri iyo banke yaciye ahagarara afata intebe aca abwira umuzamu ko ari we bariko bararndera.

Riple yari yacaguye ibanke azakwibamwo ifise ikirindiro c'igipolisi.

Inkuru ziva mu gipolisi zivuga ko yari yashwanye n'umugore wiwe hakiri kare kuri uwo musi.