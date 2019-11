Uwufise ububasha kw’isanamu AP Image caption Imyigaragambyo yamagana Madamu Park i Seoul. icyi cyapa kiragira kiti " Jya muri gereza"

Perezida wa Koreya y'Epfo Park Geun-hye wahiritswe ku butegetsi aracyanumye mu gihe abasaba ko atabwa muri yombi bakomeje kwiyongera.

Madamu Park yakuwe ku butegetsi ku wa gatanu, nyuma y'uko abacamanza bafatiye umwanzuro ushyigikira icyemezo cy'inteko ishinga amategeko cyo kumukuraho icyizere kubera uruhare we mu mahano ya ruswa arimo n'inshuti ye Choi Soon-sil.

Kabone n'ubwo uwo mwanzuro wafashwe,, yagumye mu ngoro y'umukuru w'igihugu.

Abantu babarirwa mu bihumbi bazindukiye mu murwa mukuru Seoul ku wa Gatandatu, umunsi umwe nyum ay'uko abantu batatu bari bari mu myigaragambyo bapfiriye.

Benshi basabaga ko Madamu Park atabwa muri yombi, ariko hari n'abandi bacye bari bamushyigikiye bateraniye hafi mu mihanda.

Hari impungenge ko impande zombi zishobora guhangana, bityo igipolisi cyitabajwe.

Umuvugizi w'abigaragambya bashyigikiye icyemezo cy'urukiko, Choi In-Sook, yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko basaba itabwa muri yombi rya madamu Park.

Madamu Park yatakaje ubudahangarwa bwe nka perezida, ndetse ashobora no gukurikiranwa n'ubucamanza.

Meanwhile, the country's election commission announced a "free and fair" vote would be held by 9 May at the latest.

Uwufise ububasha kw’isanamu AP Image caption Abashyigikiye Park nabo bari mu myigaragambyo ku wa Gatandatu

Kugeza ubu Moon Jae-in wo mu ishyka ry'Abademokarate ari imbere mu bipimo by'amajwi. Hari aho ari ku kigeroc cya 22% imbere y'uwo bahanganye uri ku mwanya wa perezida by'agateganyo Hwang Kyoahn, ushyigikiye madamu Park.

Bwana Hwang yasabye ituze avuga ko guverinoma yagombye gutekana mu kwirinda imvururu z'imbere.

Cyakora, igipolisi kiri kwitegura izindi mvururu nyuma y'urupfu rw'abantu batatu bashyigikiye madamu Park ku wa Gatanu.

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Madamu Park yatakaje ubudahangarwa bwe, bityo ashobora gukurikiranwa mu bucamanza

Ku wa Gatanu, inteko y'abacamanza umunani yanzuye ko ibikorwa bya madamu Park, "byangije umwuka wa demokarasi... ndetse no kugendera ku mategeko".

Urukiko rwavuze ko yanyuze ku mategeko igihe yemereraga Madamu Choi kwivanga mu bikorwa bya guverinoma, ndetse ananyura ku mategeko asohoro amadosiye ariho amabanga menshi ya leta.