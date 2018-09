Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Bivugwa ko umukambwe Mbah Ghoto yari afite imyaka 146

Umusaza wo muri Indoneziya uvuga ko yari afite imyaka 146, umuntu wari ukuze kuruta abandi bose ku isi yapfiriye mu karere ka Java.

Ugendeye ku byangombwa bye, Sodimedjo, uzwi ku izina rya Mbah Ghoto, yavutse ku mu kwa 12/1870.

Ariko Indeneziya yatangiye kwandika abavutse mu mwaka wa 1900 kandi mbere y'aho habayemo amakosa.

Ariko abategetsi babwiye BBC ko ibyangombwa bye ari nyakuri, ugendeye ku ibazwa yakorewe.

Yajyaywe mu bitaro ku itariki ya 12/04 kubera ubuzima butari bumeze neza. Nyuma y'iminsi itandatu ysabye gusezererwa agasubira mu rugo iwe.

Umwuzukuru we Suyanto yabwiye BBC ko ataryaga cyane.

Yagize ati:

"Kuva yava mu bitaro, yaryaga utuyiko ducye tw'igikoma akananywa utuntu ducye."

"Byamaze iminis micye gusa. Kuva icyo gihe kugeza apfuye, yanze kurya cyangwa kunywa."

Ukwihangana n'urukundo

Igihe yabazwaga ibanga ryo kubaho igihe kirekire umwaka ushize, Mbah Ghoto yabwiye BBC ko ukwihangana n'ururkundo ari byo rufunguzo kandi ko yabayeho imyaka myinshi kubera ko "nari mfite abantu bankunda kandi banyitaho."

Uyu musaza wanywaga itabi cyane, yabayeho imyaka iruta iy'abagore be bane bose, abavandimwe be 10 n'abana be bose.

Mu murenge we, yari intwari azwi cyane kubera kuvuga inkuru zijyanye n'ibihe by'intambara hagati y'Ubuyapani n'Abaholandi mu gihe cy'ubukoloni.

Uwufise ububasha kw’isanamu FAJAR SODIQ Image caption Bwana Ghoto yabayeho igihe kiruta abandi bose bo mu muryango we.

Umwuzukuru we Suryanto yavuze ko sekuru yashyinguwe ku wa Mbere mu gitondo mu irimbi ryo ku murenge aho yaguze ubutaka mu myaka myinshi ishize.

A tombstone that had sat beside his house for many years was placed above the grave.

Ibuye rinini cyane ryari imbere y'inzu ye mu gihe cy'imyaka myinshi ryashyizwe ku mva ye.

Umwuzukuru we yongeyeho ati:

"Nta byinshi yasabye. Mbere y'uko apfa, icyo yashakaga ni twe gusa, umuryango we, tukamureka akagenda."

Niba imyaka ye igenzuwe ku buryo bwigenga bikagaragara ko ari yo, umusaza Ghoto yaba aruta Umufaransakazi Jeanne Calment wapfuye afite imyaka 122 ndetse akaba azwi nk'umuntu ukuze kuruta abandi ku isi mu mateka azwi.