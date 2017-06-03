Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Michael Bloomberg: "Abanyamerika ntibakeneye Washington mu kubahiriza amasezerano ya Paris"

Michael Bloomberg, wahoze ari umuyobozi w'umujyi wa New York, yavuze ko Amerika ishobora gukomeza kubahiriza amasezerano ya Paris mu ihinduka ry'ikirere.

Bwana bloomberg avuze ibyo kabone n'ubwo perezida Donald Trump yamaze kuvana Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri aya masezerano.

Yavuze ko ibi bishobora gukorwa mu buryo bw'imikoranire hagati y'imijyi, ama leta ndetse n'ibigo by'ubucuruzi, avuga ko Abanyamerika batazemera ko abanyapolitike b'i Washington bahagarika aya masezerano.

Bwana Bloomberg ni intumwa idasanzwe y'umuryango w'Abibumbye mu rwego rw'imijyi ndetse n'ihindagurika ry'ikirere.

Bwana Trump yavuze ko amasezerano ya Paris yo mu mwaka wa 2015 azatuma akazi kabura muri Amerika.

Icyemezo cye yatangaje ku mugaragaro ku wa Kane, cyateye impagarara ku isi ndetse no mu gihugu hagati muri Amerika.

Ubushinwa, Umuryango w'ibihugu by'Uburayi, Ubuhinde biri kumwe na Amerika ni bine mu bya mbere ku isi bisohora ibyuka bihumanya ikirere. Ibindi bihugu byashimangiye ubushake bwabyo mu kugabanya ibi byuka.

Nyuma y'inama yagiranye na perezida w'Ubufaransa, Emmanuel Macron, Michael Bloomberg yagize ati:

"Abanyamerika ntibakeneye Washington kugira ngo twubahirize amasezerano ya Paris, kandi Abanyamerika ntibazemerera Washington ko itambamira aya masezerano mu kubigeraho."

Ikigo cy'ubushakashatsi muri Amerika Climate Interactive kigereranya ko niba ibihugu byose bikurikije amasezerano ya Paris, izamuka ry'ibipimo by'ubushyuhe ku isi muri 2100 bizaba ari 3.3C cyangwa 3.6C hatarimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika.