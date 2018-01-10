Umuhinga w'Umuyapani yabeshe ko yakuze isantimetero 9 ari mu kirere

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Umuhinga Norishige Kanai (i bubafu)

Umuhinga mu bigendajuru w'Ubuyapani yasavye ikigongwe avuga ko yabeshe ko yakuze isantimetero 9 kuva agarutse ku kibanza mpuzamakungu c'ibigendajuru (ISS) mu ndwi zitatu ziheze.

Norishige Kanai yavuze ko muvyo ukuri yakuze santimetero zibiri, aho yataye ishavu ku cuma gipima.

"Ndasavye imbabazi kuba nanditse inkuru z'ububeshi." ni ko yanditse mu rurimi rw'ikiyapani.

Ivyo yari yavuze vyatumye havugwa vyinshi n'abakoresha imbuga ngurukanabumenyi.

Mu bisanzwe abahinga barakura hagati ya santimetero 2-5 igihe baba bari mu kirere kure cane.

Kanai yari yanditse mu rurimi rw'ikiyapani avuga , "Amakuru yo mu gitondo mwese, mfise itangazo rikomeye kuri buri muntu. Twarapimwe dushitse mu kirere, nsanga nakuze isantimetero 9!

"Nakuze nk'igiterwa mu ndwi zitatu. Ibintu nk'ibi ntivyari bwigere bishika kuva ndi mu mashure yisumbuye. Ntinya ko nzohava ntakwira mu cuma ca Soyuz igihe nzoba ndiko ndagaruka kw'isi.

Icuma ca Soyuz gitwara abahinga mu kirere kikongera kikabagarukana gifise uburebure bwo kwicaramwo, mu gihe rero umuntu yoba muremure gusumba, yoba ari ingorane ikomeye.