Prince Philip: Ivyaranze ubuzima bwiwe n'icubahiro yagize hose

Yari umugabo w'Umwamikazi ari ku ngoma ariko Philip nta ruhare rw'ibwirizwa nshingiro yari afise. Ariko nta n'umwe yari hafi y'Umwamikazi kurusha we canke ngo abe akomeye kuri we kurusha uko we.