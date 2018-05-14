Amerika irugurura ibiro vy'uwuyiserukira mu gisagara ca Jerusalem
Amerika irugurura ibiro vyayo mu gisagara ca Jerusalem, ingingo ishimwa na Israel ariko igaterwa ivyatsi n'abanye Palestine baguma bagira imyiyerekano yo kuyiyamiriza.
Abategetsi bo mu nzego zo hejuru muri Amerika baza kuba bari muri ivyo birori vy'uyu musi, harimwo umukobwa wa prezida wa Amerika Donald Trump Ivanka hamwe n'umugabo wiwe Kushner.
Benshi mu bategetsi b'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ntibaza kwitaba ivyo birori.
Uruhagarara ni rwose ku rubibe rwa Isiraheli na Palestine
Abanyepalestine baracigaragamvya ku rubibe rwa Isiraheli
Trump aragabisha guhagarika imfashanyo igenewe Palestine
Ingingo ya Trump yo kwimura ibiro nserukiragihugu vya Amerika abivana i Tel Aviv yarashavuje abanye Palestine bavuga ko akarere ka Jerusalem yo mu buseruko ari wo mugwa mukuru wabo.
Israel yigaruriye ako karere ko mu buseruko bwa Jerusalem mu 1967 mu ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati, ikaba ivuga ko ico gisagara ari icayo kandi kitagabanije.
Iyo ngingo ya Trump yafashwe mu mwaka uheze yo kwemeza ko igisagara ca Jerusalem ari umugwa mukuru wa Israel, yaje gusezerera inyifato ya Amerika yo kutagira aho yegamiye muri ayo matati, no kuvavanura n'ahandi ibindi bihugu vyo kw'isi bihagaze kuri ico kibazo.