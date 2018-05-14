Amerika irugurura ibiro vy'uwuyiserukira mu gisagara ca Jerusalem

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Inyubakwa y'ibiro nserukiragihugu vya Amerika mu gisagara ca Jerusalem

Amerika irugurura ibiro vyayo mu gisagara ca Jerusalem, ingingo ishimwa na Israel ariko igaterwa ivyatsi n'abanye Palestine baguma bagira imyiyerekano yo kuyiyamiriza.

Abategetsi bo mu nzego zo hejuru muri Amerika baza kuba bari muri ivyo birori vy'uyu musi, harimwo umukobwa wa prezida wa Amerika Donald Trump Ivanka hamwe n'umugabo wiwe Kushner.

Benshi mu bategetsi b'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ntibaza kwitaba ivyo birori.

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Trump aragabisha guhagarika imfashanyo igenewe Palestine

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Ivanka Trump ariko araramutsa uwuserukira Amerika muri Israel David Friedman bari kumwe n'umugabo wiwe Jared Kushner (i buryo) inyuma yo gushika muri Israel.

Ingingo ya Trump yo kwimura ibiro nserukiragihugu vya Amerika abivana i Tel Aviv yarashavuje abanye Palestine bavuga ko akarere ka Jerusalem yo mu buseruko ari wo mugwa mukuru wabo.

Israel yigaruriye ako karere ko mu buseruko bwa Jerusalem mu 1967 mu ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati, ikaba ivuga ko ico gisagara ari icayo kandi kitagabanije.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Israel iri mu munezero

Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Abanye Palestine bagize imyiyerekano yo kwiyamiriza iyimurwa ry'ibiro nserukiragihugu vya Amerika bivanwa i Tel Aviv bija mu gisagara ca Jerusalem

Iyo ngingo ya Trump yafashwe mu mwaka uheze yo kwemeza ko igisagara ca Jerusalem ari umugwa mukuru wa Israel, yaje gusezerera inyifato ya Amerika yo kutagira aho yegamiye muri ayo matati, no kuvavanura n'ahandi ibindi bihugu vyo kw'isi bihagaze kuri ico kibazo.