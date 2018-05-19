Impanuka y'indege yahitanye 100 muri Cuba

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Abariko barazimya ibisigarira vy'indege

Abantu barenga 100 bacikanye inyuma yaho indege barimwo Boeing 737 ihanukiye hafi y'ikibuga c'indege gikuru ca Havane, impanuka ya mbere mbi cane mu myaka mirongo.

Abagore batatu barokotse ariko bakaba baremvye.

Iyo ndege imaze imyaka 40 yari itwaye abantu 104 hamwe n'abandi batandatu bakorera mu ndege.

Ubutegetsi bwa Cuba bwatanguje itohoza, bushinga n'ikigandaro c'iminsi ibiri mu gihugu cose.

Iyo Boeing 737-201 yahanutse isaha 12:08 (16:08 GMT) ku wa gatanu, imaze umwanya muto ihagurutse i Havane igiye ahitwa Holguin mu buseruko bw'izinga.

Abo bakozi bo mu ndege bose baturuka mu gihugu ca Mexique, mu gihe benshi mu ngenzi bava muri Cuba, abandi batanu bakaba bari abanyamahanga.

Ntibishobora gukina mu cuma cawe Mu gihugu ca Cuba abagore bahohoterwa n'abagabo babo birabagora kubavako

"Habaye impanuka y'indege ku Mana mbi. Ayo makuru nta cizere atanga, umengo hari abantu benshi bahasize ubuzima," niko Perezida wa Cuba Miguel Diaz-Canel yavuze avuye aho iryo sanganya ryabereye.

Iyo ndege yakorotse bigenze gute?

Image caption Iyo ndege yaguye mu murima hafi y'ikibuga gikuru ca Havane

Haracari kare kuvuga icatumye iyo ndege ihanuka, ariko ababibonye bavuga ko babonye irurumba imbere yuko igwa mu murima iruhande y'ikibuga gikuru ca Havane.

"Nayibonye iva hasi," niko umukozi wo mw'iduka Jose Luis yabwiye itororokanirizo ry'amakuru AFP. "Haheze umwanya muto ica irakata, irakoroka. Twese twatangaye."

"Twumvise urwamo rw'igituritse munyuma tubona umwotsi mwinshi uduga mu kirere," niko Gilberto Menendez afise ikibanza c'akavuna musase yabwiye Reuters.

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Abanyagihugu begereye aho iryo sanganya ryabereye kwirabira ivyabaye

Igisata kijejwe kwunguruza abantu n'ibintu muri Mexique canditse ku mbuga ngurukanabumenyi yaco ko "igihe indege iva hasi isa n'iyarifise ikibazo munyuma igwa hasi".

Ihinguriro Boeing ryavuze ko ryiteguye kurungika umugwi w'abahinga muri Cuba.