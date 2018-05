Ng'ibi ibituma ibihe vya Ramazani bidasanzwe ku bari mw'idini rya Islamu

Image caption Rabiya Limbada yiteguriye cane igihe ca Ramadan, kurusha n'ibindi bihe bidasanzwe vyo mu mwaka.

"Nivyo, urifunga iminsi 30 igahera?"

"Nturigera ucishamwo ukabirengako?"

"N'amazi ntugerageza?"

Ibi ni ibibazo abagenzi bakunda kubazanya igihe ceranda ca Ramazani kigeze ku bari mw'idini rya Islamu, uko umwaka utashe.

Mu migenzo... Oya, ariko gusa kuva izuba riserutse gushika rirenge. Nta na rimwe ndigera niyiba, ariko nivyo, birashika. Oya, nta n'amazi!

Navukiye mu Bwongereza, mu buseruko bw'umuji wa London, iyo abavyeyi banje bimukiye baturutse mu bihugu vya Yemen na Burma.

Nk'uko bigenda mu yindi miryango y'aba islamu kw'isi, ndabibona mu muryango wanje, iminsi ya mbere ya Ramazani abantu barashuha cane.

Ehe raba nsigure igituma.

Uwufise ububasha kw’isanamu Fatima Mapara Image caption Umusigiti mukuru wa Sheikh Zayed, i Abu Dhabi, umurwa mukuru wa Arabiya Sawudite

Irtyororwa

Turaryoherwa cane n'umunsi wose twifunze, ata bifungurwa canke ibinyobwa, canke ijoro ryose dusenga tunazirikana.

Bishobora gusa nk'uko bitangaje, ariko mu minsi 30 iri imbere, tuzoba dufise akanyamuneza mu guhindura biboneka uko dusanzwe tubayeho, mur'iki kiringo ceranda kiri imbere.

Kutagira ico umuntu afungura canke anywa kuva izuba riserutse gushika rirenze, ni kimwe mu biranga igihe ca Ramazani, ariko kandi, uku kwezi n'ukwezi kw'irtyororwa.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Aba Islamu benshi biha intumbero yo gusoma kenshi ivyanditse mw'ikorowani igihe ca Ramazani

Ni umwanya wo kwiyegereza Imana

Korowani yigisha ko Ramazani ari umwanya wo kwiyegereza Imana.

Mu kubishikako, n'ugukomeza ibisabisho, hamwe n'ibihe vy'umwiherero.

Mu kwifunga ibihe vyo kwiryohera, ahubwo twiga gutahura ico bisigura.

Hanyuma ni n'akaryo ko kwiyumvira no kwitaho ba ntahonikora, nk'abataronka ico bafungura kw'isi.

Ukwitegura

Nk'uko bigenda mu bihe vy'ibigeragezo nk'ibi, birakenerwa kwitegura bikwiye, imbere y'uko ukwo kwezi kweranda gutangura.

Integuro ikomeye ibera mu mutwe.

Turongereza ibihe vy'amasengesho, cane cane mu kwiyemeza kwiherera no gusoma igitabu ca korowani kuruta uko bisanzwe.

Ndagerageza kuryama ntevye mw'ijoro, ngo ndindire igisabisho kidasanzwe c'igicugu gitunganywa mu gihe ca Ramazani gusa.

Hari abantu bifunga, abandi bagahindura imico y'ingene basanzwe bafungura, kugira ngo umubiri wabo ube ukomeye ku munsi ukurikira.

Ndafise umugenzi ahagarika umugenzo wiwe wo kunywa ikawa, amezi makeyi imbere y'uko ukwezi kw'amafungo gushika.

Uyo mukenyezi w'umugenzi aremeza ko kugabanya canke guheba 'caffeine' atari ikintu coroshe iyo Ramadani itanguye.

Ni ikibazo co kwishira ku murongo, ariko igikuru n'ukwumva ko umerewe neza, mu mubiri, cane cane no mu mutwe, mur'ukwo kwezi kweranda kwa Ramadani.

Hari rero n'ibindi bifasha kwitegura bwite, nko gutegura imfungurwa nyinshi hakiri kare.

Nko mu ntango y'ibi bihe vya ramazani, ububati bukanyisha usanga bwuzuye nk'imfungurwa ziva muri Aziya y'ubumanuko, canke imikate ikozwe mu buryo dukura mu bihugu vy'abarabu.

Ariko ico gutahura mur'ubu buryo bw'imfungurwa, n'uko ubu bwoko budafasha kuziganya umwanya wo guteka, tukaronka umwanya ukwiye wo gusenga.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Korowani yigisha ko ramadani ari igihe co kwiyegereza Imana biciye mu gisabisho

Gutangura gufungura kare

Mu Bwongereza, mu gihe ca Ramadani turavyuka gufata imfunguro ya 'sahoor' - buriko buraca - haba ari hafi isaha munani n'igice z'ijoro. Sindiko ndemeza ko ari ikintu coroshe. Nta na gato.

Uko ukwezi kweranda kubandanya, niko bigorana kuzinduka, umuntu agatangura kwibaza ko yokwirirwa ata cayi anyoye.

Twisonzesha hafi amasaha 18, ivyo biyiko bikeyi vy'ubuyi hamwe n'ibirahuri vy'amazi birafasha.

Imiryango myinshi iracitaho imfungurwa z'abakera iyo hageze isaha umunani z'ijoro, kuva kuri "curry" gushika ku mikate isizwe amavuta.

Mu bisanzwe siko vyari bikwiye igihe ca Ramazani, hari ubutumwa bujanye n'ivy'amagara bucishwa ku mbuga hwaniro busaba abantu gufungura neza.

Mu duce tugwiriyemwo aba Islamu, hari abantu baraba ko amazu yatse ngo bamenye ko batacerewe gufata "sahoor".

Baca baterefona ababanyi bakirushe babibutsa gufungura imbere yuko isaha irenga.

Ukwo indwi zirengana usanga kwisonzesha bitoroshe ariko umubira ugenda umenyera, ugasanga ntugikeneye gusinzira cane nkuko wavyibaza, wibuka ko utari wenyene bikaguha ingoga zo kubandanya.

Usanga biryoshe iyo abatari mw'idini rya Islamu bagufashije kwisonzesha.

Naho hari abavuga ko batobikora, barabikora.

Gusangira igikorwa nk'ico, vyugururira umuntu amabanga y'ukwemera.

Umugenzi yafashije umukobwa tuvukana kwipfunga umwaka uraho ntiyanezerejwe n'ukuntu ico gikorwa cagenze.

Yarababajwe no gusanga indya z'ifutari yari yashize mu cumba gikanyisha zibwe.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Rabiya avuga ko bamwe mu ba Islamu birindi imbuga hwaniro igihe ca ramazani

Kwiyeza ku mutima

Kumara amasaha 18 ataco urya canke ataco unywa ni umwanya munini.

Hari abantu benshi bambaza ingene tumara uwo mwanya, inyishu nziza kukaba ugusenga.

Ka ba Islamu dusabwa gusenga incuro zitanu ku munsi, tugasoma ikorowani kenshi.

Hari ibintu vyinshi bidusamaza kubikora igihe tutaba twipfunze ariko muri kino gihe gihambaye, vyose birahinduka.

Hari abantu bahagarika vy'agateganyo kuja ku mbuga hwaniro, kuraba televiziyo, bagaheba na bimwe bimwe bijanye n'imibano.

Uhevye ibigusamaza, usanga uriko uragwiza amahirwe yo kweza umutima.

Mw'idini rya Islamu kwisonzesha bikoregwa Imana. Ni kuyitura n'umutima, ivyo bikaba binryohera kira mwaka iyo mbonye abatari aba Islamu bagize akigoro bakisonzesha, bakaja no mu musigiti kenshi.

Ibikorwa vy'ugufashanya

Iruhande yo kwisonzesha, Ramazani ni igihe co gusubiza, bivuga ko ibikorwa vy'ugufashanya bifise uruhara runini.

Imwe mu nkingi zitanu z'ukwemera ni kuriha icitwa "zakat".

Ku mwaka turatanga ibice 2.5% vy'itunga ku bantu bakenye cane kuturusha.

Nkuko umugwi ujejwe ivy'ugufashanya wabitunganije, aba Islamu baba mu Bwongereza batanze amapawundi imiliyoni 100 mu gufashanya mu 2016.

Amashirahamwe menshi y'abagiraneza yikora kuri ako kanya iyo yipfuza gutanga uburyo mu migambi itandukanye kw'isi.

Ramazani ni kandi akanya ko gufashamwo abagenzi hamwe n'umuryango.

Ni akaryo ko kuraba ico umuntu yokora mu kibano aho aba.

Umwe mu bagenzi banje yatanze ibitambara vyanditsweko ibisabisho yashiriye abagore b'aba Islamu bapfunzwe.

Ico utanze cose naho coba ari gito, ni icipfuzo c'ugukora ineza.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Izuba rirenga hejuru y'umusigiti Sultanahmet i Istanbul, muri Turukiya

Izuba rihwibiye

Hasigaye isaha imwe ngo duhagarika kwisonzesha, usanga abantu bose bashushe.

Nkiri umwana, ndibuka mama akora isambusa hagira hagere isaha y'ifutari munyuma jewe n'abo tuvukana tugatwara isahani y'indya zishushe ku babanyi imbere yuko izuba rirenga.

N'uno munsi, ico nico gihe nkunda co ku munsi.

Ubu nije ntegura izo mfungurwa, nkazitekera munyuma abana bakaja kuzitanga imbere yuko igihe c'ifutari kigera.

Igihe ca ramazani nico gihe abantu bamarana umwanya munini mu muryango, ivyo ntibironka bose.

Nashize mu kanwa...

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Ifutari niyo mfungugwa ya mbere yo guhagarika kwisonzesha ku munsi, indya ziribwa izuba ryarenze igihe ca ramazani

Twese tuguma tureretse ko isaha y'ifutari igera.

Mu myaka mike irangiye, igihe ca ramazani catangura hagati mu ci, iminsi ugasanga ibaye miremire kandi hashushe mu Bwongereza, In the last few years, Ramadan has fallen in the middle of summer, so the days have been extremely long and hot in the UK, which can ramp up iftar expectations.

Hari umwaka umukobwa tuvukana yatumigwa ngo aje kurira ifutari mu nzu ya mugenziwe.

Yararyohewe abonye indya ziryoshe zari imbere yiwe bakirindiriye ko izuba rirengana, akaguma abaza ivyari mw'isahani y'isambusa yabona imbere yiwe.

Yambwiye ko yihanganye cane mu kudacira isambusa ikozwe muri "thon" yihutiye gushira mu kanwa!

Igihe c'ifutari ni igihe ceranda. Iwacu twatangura kwivuna umusase turya ivyamwa hamwe n'ibarafu z'amata.

Iyo ndiko ndaraba izuba rirenga inyuma y'amazu y'i Londres, ivyiyumviro vyanje biguma ku bantu badafise indya zibarindiriye umunsi urangiye.

Kuno kwezi kurahambaye kurusha ayandi mezi kuberako kudutuma kwibuka ivyo twiyemeje ku bijanye n'ukwemera kwacu.

Iyo minsi tuyiharira ibisabisho no kwitura Imana - bikaryoha ku buryo busanzwe tubikoramwo.