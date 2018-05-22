Isiraheli yabaye iya mbere mu gukoresha indege y'intambara igezweho
Umukuru w'igisirikare kirwanira mu kirere cya Isiraheli yavuze ko igihugu cye cyabaye icya mbere mu gukoresha indege igezweho y'intambara yakozwe n'abanyamerika itabonwa n'ibyuma bya radar yitwa F-35.
Generali Major Amikam Norkim yavuze ko Isiraheli ikoresha mu burasirazuba bwo hagati indege z'intambara zakozwe n'abanyamerika.
Izo ndege ngo zimaze kugaba ibitero bibiri ku birindiro bitandukanye.
Yerekanye amafoto y'indege yagurukaga hejuru y'ikirere cy'umurwa mukuru wa Libani maze yemeza ko yagize uruhare mu bitero byagabwe muri Syria.
Umunyamakuru wa BBC uri mu Burasirazuba bwo hagati, aravuga ko kubona Isiraheli ivuga ko yakoresheje iyi ndege mbere yuko abanyamerika ubwabo bayikoresha ari ugushaka kwereka Irani ko ifite igisirikare gikomeye.
Isiraheli ibona ko ibikorwa bya Irani muri Syria bibangamiye umutekano wayo.