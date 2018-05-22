Isiraheli yabaye iya mbere mu gukoresha indege y'intambara igezweho

  • 22 Ukwa gatanu 2018
Israel yatumije indege z'intambara 50 zo mu bwoko bwa F-35 Uwufise ububasha kw’isanamu ISRAEL DEFENSE FORCES
Image caption Israel yatumije indege z'intambara 50 zo mu bwoko bwa F-35

Umukuru w'igisirikare kirwanira mu kirere cya Isiraheli yavuze ko igihugu cye cyabaye icya mbere mu gukoresha indege igezweho y'intambara yakozwe n'abanyamerika itabonwa n'ibyuma bya radar yitwa F-35.

Generali Major Amikam Norkim yavuze ko Isiraheli ikoresha mu burasirazuba bwo hagati indege z'intambara zakozwe n'abanyamerika.

Izo ndege ngo zimaze kugaba ibitero bibiri ku birindiro bitandukanye.

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters
Image caption Indege ya Isiraheli yo mu bwoko bwa F-35 ntibonwa n'ibyuma bya radar.

Yerekanye amafoto y'indege yagurukaga hejuru y'ikirere cy'umurwa mukuru wa Libani maze yemeza ko yagize uruhare mu bitero byagabwe muri Syria.

Umunyamakuru wa BBC uri mu Burasirazuba bwo hagati, aravuga ko kubona Isiraheli ivuga ko yakoresheje iyi ndege mbere yuko abanyamerika ubwabo bayikoresha ari ugushaka kwereka Irani ko ifite igisirikare gikomeye.

Isiraheli ibona ko ibikorwa bya Irani muri Syria bibangamiye umutekano wayo.

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