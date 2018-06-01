Umuryango wiciwe wahawe agashumbusho k'amadolari 4 muri Amerika
Umuryango w'umugabo yishwe n'icegera c'uwurongoye igipolisi wahawe amadolari $4 y'agashumbusho, yo kuriha ibikorwa vyo kumushingura n'abana batatu yasize.
Gregory Vaughn Hill Jr w'imyaka 30, yarasiwe mu muryango w'igaraji yiwe mu 2014, yicwa n'icegera c'umukuru w'igipolisi ca St Lucie muri Florida, inyuma yaho hari umuntu yitwaye avuga ko hari uwutera urwamo
Yafatanywe inkoho itagira amasasu, ariko ko yoba yarayifise biracari mu mpari.
Inama y'abacamanza yavuze ko ata nguvu nyinshi zakoreshejwe, ko Bwana Hill akwiye kwegekwako urupfu rwiwe kuberako yari yasomye arenza urugero.
Hari umucamanza yabajije abacamanza bashashe ngo bafate ingingo ko niba uburenganzira bwa Bwana Hill butegekanijwe n'ibwirizwa shingiro bwoba bwarahonyanzwe, ko bibaye ukwo umuryango wiwe woshumbushwa.
Haheze amasaha bari mu mwiherero, inama y'abacamanza yategetse ko nyina ahabwa idolari 1 ku maziko yakoresheje, hamwe n'idolari rimwe rimwe ku bana batatu umuhisi yasize.
"Biravuna inkokora," niko umufiyanse wiwe, Monique Davis, yabwiye ikinyamakuru New York Times. "Hari ibibazo vyinshi numva nobaza."
"Nibaza ko bashatse gutikisha urwo rubanza," niko uwuserukira umuryango mu rubanza, John Phillips, yabandanije avuga.
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Abacamanza bashashe basanze Christopher Newman, icegera c'uwurongoye igipolisi yarashe incuro zitatu Bwana Hill, ata nguvu nyinshi yakoresheje.
Bafashe ingingo ko Bwana Hill yokwegekwako ku bice 99% urupfu rwiwe, bisigura ko igipolisi gica gisabwa kuriha 1% y'ivyononekaye.
Bwana Phillips ariko araterereza kugira ngo umuryango ushobore kuriha ivyononywe n'amasasu, kugeza ubu ukaba umaze kuronka amadolari $7000.
Avuga ko ariko arategura urundi rubanza arondera kwunguruza.