Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Prezida wa Misri Al-Sissi yarahiye imbere y'inama nshingamateka

Ivyo birori bidasanzwe vyerekanywe ikibiriraho ku mboneshakure y'igihugu.

Mu gihe hariko haraba ivyo birori vya muzinga vyarashe mu kirere incuro 21 nk'uko bivugwa n'itororokanirizo ry'amakuru rya AFP.

Indege z'intambara zacafye mu kirere idarap rya Misri, i Caire ku mugwa mukuru.

Za kajugujugu na zo nyene zabonetse mu kirere mu gatondo, mu gihe prezida Al-Sissi yariko aragana mu nama nshingamateka.

Amatora yabaye kuva itariki 26 gushika ku 28 z'ukwezi kwa gatatu.

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Indege z'intambara zacafye mu kirere idarap rya Misri, i Caire ku mugwa mukuru.

Prezida Al-Sissi yari yatowe ubwa afmbre mu mwka wa 2014.

Al-Sissi yari umukuru w'ibiro bikuru vy'intwaramiheto, akaba yari yakuye ku butegetsi uwo yasubire, Mohamed Morsi umwaka umwe imbere y'aho.