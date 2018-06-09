Juventus yaguze Perin isubiriza Gianluigi Buffon

Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Mattia Perin yakinye inkino 37 ku nkino 38 Genoa yakinye mw'ihiganwa Série A ryo mu 2017-18

Umugwi wa Juventus yo mu Butaliyano waguze umunyezamu Mattia Perin wo mu mugwi Genoa mw'ihiganwa Série A, inyuma y'indwi zitatu Gianluigi Buffon akinye urukino rwiwe rwa nyuma rw'uwo mugwi wegukanye igikombe mu 2017-18.

Juve yabaye irariha imiliyoni 12 z'ama euros (£10.5m) kuri uwo mukinyi w'imyaka 25, yashize igikumu ku masezerano y'imyaka ine.

Buffon afise imyaka 40 kandi yafashije gutwara igikombe c'isi, yaramaze imyaka 17 muri uwo mugwi ufise icicaro i Turin ariko akaba ashobora gukina ahandi mu gihe yoba ahevye umugambi wiwe wo kuja mu karuhuko k'izabukuru.

Perin yamaze imyaka umunani muri Genoa, yarangije ari iya 12 muri Série A mw'ihiganwa rirangiye.

Umukuru w'umugwi Juventus, Giuseppe Marotta yavuze mu minsi yahera ko umunyezamu Wojciech Szczesny ariwe azoba umunyezamu wa mbere w'umugwi.

Umukinyi wo hagati wa Liverpool, Emre Can nawe nyene ashobora kuja muri Juve, imaze gufata n'umunya Brésil akina ku ruhande Douglas Costa, avuye muri Bayern Munich.