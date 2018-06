Korea ya Ruguru irigina amasezerano yapfunditse na Amerika

Uwufise ububasha kw’isanamu Image copyrightRODONG SINMUN Image caption Ibinyamakuru vya Korea ya Ruguru vyaratanze amakuru menshi ku mubonano wa Trump na Kim

Korea ya Ruguru yavuze ko amasezerano yapfunditse na Amerika mu mubonano wa Trump na Kim ari intsinzi ikomeye ku gihugu, itangazamakuru ry'igihugu rikavuga ko Amerika iri mu nzira yo kuyikurako ibihano.

Abo bategetsi babiri bahuye ku munsi wa kabiri, bashira umukono ku masezerano yo gukura ibigwanisho ruhonyanganda hamwe n'ukugabanya uruhagarara.

Prezida Donald Trump yavuze ko ibihano bizogumaho muri kino gihe, ariko ko bizokugwa igihe ibigwanisho vya "nucléaire bitazoba bikivugwa".

Yongeye amenyesha ata waravyiteze ko imyimenyerezo ya gisirikare hagati ya Amerika na Korea Yepfo irangiye.

Iyo ntambwe - yasabwe igihe kirekire na Pyongyang - nico kintu gihambaye gihawe Korea ya Ruguru, ivyo bikaba vyatangaje ibihugu bicuditse na Amerika mu karere.

'Inama yo muri kino kinjana'

Itangazamakuru rya Korea ya Ruguru riragenzugwa cane n'ubutegetsi, rigatanga amakuru avuga vyiza ku bikorwa vya leta.

Ni gake rishikiriza ivyo Kim Jong-un yakoze ku gihe ariko inama y'i Singapour ku munsi wa kabiri yari mu binyamakuru ku munsi wa gatatu, n'amafoto menshi ya Bwana Kim ari kumwe na Bwana Trump.

Uwufise ububasha kw'isanamu Image caption Abanyagihugu ba Korea ya Ruguru barakurikiranye cane amakuru y'inama ya Trump na Kim

Ikinyamakuru ca leta Rodong Sinmun cavuze ko iyo nama " ariyo nama yo muri kino kinjana" ku rupapuro rw'intango.

Ikinyamakuru KCNA naco carashimagije ibiganiro, kivuga ko bitumye ivya kahise birangira.

Gukuraho ibihano?

Icegeranyo cateweko umukono inyuma y'inama kivuga ko ivyo bihugu ukwo ari bibiri bizokorana kugira ngo habe "imigenderanire mishasha", mu gihe Amerika nayo izokwizeza Korea ya Ruguru ku vyerekeye umutekano.

Ku rundi ruhande Pyongyang "yiyemeje gukora gushika aho akarere kose ka Korea kaba katakivugwamwo ibigwanisho vya ruhonyanganda," nikwo ico cegeranyo kivuga.

Uwufise ububasha kw'isanamu Image caption Kim na Trump bumvikanye gukura ibigwanisho ruhonyanganda mu karere ka Korea hamwe no gukomeza imigenderanire y'ibihugu bibiri

"Trump yavuze ko agiye guhagarika imyimenyerezo ya gisirikare Amerika yakorana na Korea Yepfo, yizeze Korea ya Ruguru ku vyerekeye umutekano munyuma akure ibihano igihe imigenderanire y'ibihugu bibiri izoba iriko igenda neza mu biganiro," niko kivuga.