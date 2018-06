Umuganda yatanguje gupima malaria hadakoreshejwe amaraso yahawe agashimwe

Uwufise ububasha kw’isanamu Africa Proof Image caption Brian Gitta yaronse iciyumviro co gukora igipimisho Matibabu yipimye gatatu adatora malaria

Umuganda, Brian Gitta yatanguje igikoresho gipima malaria hadakoreshejwe amaraso, yahawe agashimwe.

Uwo musore w'imyaka 24 yaronse agashimwe ka "Royal Academy of Engineering's Africa Prize" ku gikoresho gitora indwara ya malaria mu kwatsa umuco utukura gishizwe ku rutoke rw'uwupimwa.

Inyishu y'ivyo bipimo ishobora guca ihererekanwa kuri telefone ngendanwa mu munota umwe.

Yakoze ico gipimisho yise Matibabu, inyuma yaho uburyo bwo gupima hakoreshejwe amaraso bunaniriwe yafashwe na malaria.

Malaria niyo ndwara ihitana abantu benshi mu gihugu ca Uganda, Bwana Gitta akaba yarinze kwipima incuro zitatu ngo atore malaria, nkuko Shafik Sekitto ari mu batanguje igipimisho Matibabu yabwiye igisata ca BBC, Focus on Africa.

"Gitta yazanye ico ciyumviro yibaza ati: "Kubera iki tutorondera ubuhinga bushasha dukoresheje ivyo twize mu buhinga bwa mudasobwa ngo dupime iyo ndwara tutiriwe turazibura umuntu," niko Bwana Sekitto yavuze.

"Matibabu ni uburyo bworoshe buje guhindura ingendo," nkuko bivugwa n'umucamanza w'umunya Cameroun Rebecca Enonchong wa Africa Prize for Engineering Innovation mw'itangazo.

"Kano ni akarorero k'ingene ubuhinga bushobora gufasha mw'iterambere - mu guteza imbere igisata c'amagara."

Igipimisho Matibabu kimadikwa ku rutoke rw'umuntu kandi ntigikenera umuhinga iyo hageze kuyikoresha.

Itara ritukura ryaco rirerekana ingene ibara rihinduka, ukwo "globules rouges" zifashe n'ingene zingana - bisuzumwa muri malaria.

Abantu benshi bicwa na malaria kw'isi - umuntu yandura aruko ariwe n'umubu wo mu bwoko bwa "Anophèle" - ikaba igwiriye mu karere ka Afrika yo munsi ya Sahara.

Umugwi watanguje ico gipimo wizeye ko hazogera umunsi gikoreshwa ku mugabane wa Afrika, mu gupima neza malaria.

'Urugendo ruracari rurerure'

Imbere yuko bishika aho, uburyo bwa Matibabu butegerezwa kubanza gusuzumwa n'abahinga imbere yuko bushigwa kw'isoko, niko Bwana Sekitto yabwiye BBC.

Si "urugendo rworoshe kuko umuntu ategerezwa kwerekana ata gukekereza ko ico gikoresho ata ngorane cotera ku muntu," niko yavuze.

Hagataho uwo mugwi wa Matibabu uriko urandika icegeranyo c'ivyo watoye, abashakashatsi mpuzamakungu baramaze kuwegera ngo bawufashe, muri kino gihe ukaba uriko urageragereza ku bantu ubwo buryo bushasha bwo gupima malaria.

Agashimwe kateguwe mu 2014, kagizwe no gufasha, gutanga uburyo no kwigisha ivy'ubudandaji abagatsindiye, nkuko itangazo rya Royal Academy of Engineering rivuga.

Bwana Gitta yahawe n'ikigo Royal Academy of Engineering amapawundi £25,000 ($33,000).

"Ayo mahera azodufasha kurondera abo dukorana - ari naco dukeneye cane muri kino gihe," niko Bwana Gitta yavuze mw'itangazo.