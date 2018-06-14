Luc Nkulula wo muri LUCHA yashinguwe i Goma
Luc Nkulula, yari mu bashinze LUCHA, 'Lutte Pour le changement', umuhari uharanira intwaro rusangi ugizwe ahanini n'abakiri bato, yitavyte Imana kuwa 09/06/2018 mu muji wa Goma.
Urupfu rw'uyu mugaboi w'imyaka 33 yafatwa nk'umwe mu batikanga mu guhagararira ivyo baharanira, bivugwa ko rwandurutse ku muriro wadutse muhira iwe, rwababaje benshi cane.
Uyu munsi niho yashingurwa mu muji wa Goma aho yari asanzwe aba, isandugu y'ikiziga ciwe yari ireruwe n'abanywanyi bagenzi we ba LUCHA.
Nkulula yamenyekanye cane inyuma y'aho aterewe muri yompi incuro nyinshi mu gihe c'imyiyerekano yo kwiyamiriza prezida Joseph Kabila.
Imyiyerekano yo kwiyamiriza Joseph Kabila yarwiriye kuva aho ikiringo c'ubutegetsi bwiwe cemewe n'amateregeko kirangiriye mu 2016.