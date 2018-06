Gukingira amakuru y'umuntu no gushikiriza imyitwarariko

BBC irakingira amakuru yerekeye umuntu kandi igatanga akaryo ko kuyishikiriza imyitwarariko igihe hari ibitagenze neza.

Gukingira amakuru yerekeye umuntu

Amakuru yerekeye umuntu atanzwe, arakoreshwa na BBC hamwe n'ibindi bigo bibirekuriwe twikorako biduha uburyo butandukanye bwo gukora, mu gushigikira uburyo dukoresha iyo abantu batwitwayeko, n'ukuntu abakurikirana ibiganiro vyacu bitanga, mu ntumbero yo kumenyesha no kugenzura ingene mwakira ibiganiro vyacu.

BBC hamwe n'ibigo biduha uburyo butandukanye bwo gukora, barazigama ayo makuru bisunze politike yacu yo kubika no gukingira amabanga y'umuntu.

BBC ikoresha amakuru yawe yishimikije inyungu zayo irekuriwe n'amategeko nk'ikigo c'itangazamakuru, kugira yishure ku bibazo n'imyitwarariko y'abakurikirana ibiganiro vyayo.

Soma ku bijanye na politike ya BBC mu kuzigama amabanga y'umuntu kuri "BBC's Privacy and Cookies Policy" kugira usobanukirwe neza, n'ukuntu BBC ikoresha amakuru aberekeye.

Ku bitagenze neza

Igihe widogeye BBC ku kuntu dukoresha amakuru akwerekeye hanyuma ntube wanezerejwe n'inyishu twaguhaye, ushobora kwitwara ku biro vy'uwujejwe amakuru "Information Commissioner's Office.

Mu kutubwira ku bitagushimishije, andika aho munsi.

Dutegekanya kugusubiza mu minsi 14 ariko bivana n'ibitagushimishije ivyo ari vyo hamwe n'abo tugomba gusubiza uko bangana inyuma y'itohoza.

Tugusavye gusoma 'What happens to your complaint' umenye intambwe zose zikurikizwa izo ari zo hamwe n'ingene twihweza ivyo washikirije bitagushimishije hamwe n'izindi ntererano turonka.

Ku vyerekeye ibibazo rusangi koresha uru rubapuro feedback page.