Abafaransa 4 n'umurundi umwe muri sentare mu Burundi

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Abo bagirizwa bafashwe bagishika ku kibuga c'indege ca Bujumbura

Abo bafaransa bane bafashwe bagishika ku kibuga c'indege ca Bujumbura mu mpera z'indwi iheze baca bajanwa mu mabohero atandukanye ari hirya no hino mu gihugu c'u Burundi.

Jean Christophe Viguier apfungiwe mw'ibohero ry'i Gitega hagati mu Burundi, nayo Sébastien Vacher ari i Muyinga mu buraruko.

Uwahoze arongoye ishirahamwe ryo gutumatumanako LEO mu Burundi, Abdallah Elkabdani, apfungiwe i Ngozi mu buraruko ,mu gihe uwari abarongoye Foucher Laurent ari mu Rumonge mu bumanuko bw'igihugu.

Umurundi ni Donatien Ndayishimiye yahoze akorera urwego rw'iperereza, akaba yaratwaye n'ayandi mashirahamwe ya reta y'u Burundi harimwo iritanga amatara n'amazi REGIDESO.

Inkuru z'uko bafashwe zamenyeshejwe n'igipolisi kuri Twitter ku musi wa gatandatu.

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Ikinyamakuru cegereye ubutegetsi bw'Uburundi Ikiriho.bi canditse ko abahagaritswe bose baza kurenguka imbere y'ushikirizamanza wa republika kuri uyu wa mbere.

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N'inkuru tubandanya kubatohoreza.