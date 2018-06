Zimbabwe: Abantu babiri bamaze gupfa nyuma y'igitero kuri Perezida

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Perezida Emmerson Mnangagwa yijeje ko iki gitero kitazahungabanya ibikorwa by'amatora

Umukozi wo mu rwego rw'ubuzima muri Zimbabwe yavuze ko abantu babiri ari bo bamaze gupfa nyuma y'igitero cyo ku wa gatandatu cyibasiye ibikorwa byo kwiyamamaza bya Perezida Emmerson Mnangagwa i Bulawayo, umujyi wa kabiri ukomeye w'icyo gihugu.

Solwayo Ngwenya uyobora ibitaro bya Mpilo biri i Bulawayo yabwiye ibiro ntaramakuru AFP ko hari n'abandi bafite ibikomere bishobora kubaviramo urupfu.

Abantu 49 barimo na babiri bungirije Perezida Mnangagwa bakomerekeye muri icyo gitero.

Perezida Mnangagwa yavuze ko icyo gitero cyari kigamije kumuhitana, mbere y'amatora ya perezida ateganyijwe ku itariki 30 y'ukwezi kwa karindwi.

Ni amatora ya mbere azaba abaye muri Zimbabwe nyuma yaho Robert Mugabe akuriwe ku butegetsi umwaka ushize - ubutegetsi yari amazeho imyaka 37.

Bwana Mnangagwa yijeje ko iki gitero kitazahungabanya ibikorwa by'amatora.

Ni we uhabwa amahirwe yo gutsinda amatora. Ariko abasesengura ibya Zimbabwe baravuga ko afite abanzi kubera guhirika ku butegetsi Robert Mugabe wamutoje ibya politiki ndetse no kubera ko na we yahoze mu bagize leta ya Bwana Mugabe.

Nelson Chamisa, w'ingenzi mu bo bahanganye, na we yamaganye icyo gitero.

Kugeza ubu nta wurigamba kugira uruhare muri icyo gitero.