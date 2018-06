Joe Jackson, se wa nyakwigendera Michael Jackson, yitabye Imana ku myaka 89

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Joe Jackson, hano ugaragara ari kumwe n'umuhungu we Michael, yari amaze igihe mu bitaro arwaye kanseri y'impindura

Umuryango we wavuze ko Joe Jackson, se w'ibyamamare mu muziki Michael Jackson na Janet Jackson, yitabye Imana mu rucyerera ryo ku wa gatatu afite imyaka 89 y'amavuko.

Amakuru aravuga ko yari amaze igihe mu bitaro arwaye kanseri y'impindura.

Yitabye Imana nyuma y'iminsi ibiri hibutswe imyaka icyenda ishize umuhungu we Michael Jackson na we yitabye Imana.

Urupfu rwe rwemejwe binyuze ku mbuga nkoranyambaga na bamwe mu bo muryango we, barimo umukobwa we La Toya Jackson n'abuzukuru be Taj Jackson na Randy Jackson.

La Toya yagize ati: "Nzagukunda iteka ryose! Waturemyemo imbaraga, utugira umwe mu miryango y'ibyamamare ku isi. Ibyo ndabigushimiye, sinzibagirwa ibihe byiza twagiranye..."

Paris Jackson: "Data yarishwe"

Paris Jackson yisobanuye ku mafoto y'ubwambure

Joe Jackson yavukiye i Fountain Hill muri leta ya Arkansas - imwe muri 50 zigize Leta Zunze Ubumwe z'Amerika - mu mwaka wa 1928. Avuka ari imfura mu muryango w'abana batanu.

Yavuze ko se umubyara, wari umwarimu muri kaminuza, yagiraga igitsure.

Asize umugore we Katherine w'imyaka 88 y'amavuko, n'abana 9 muri 11 yabyaye.