BBC yasabye imbabazi umunyamakuru wayo Carrie Gracie
BBC yasabye imbabazi umunyamakuru wayo Carrie Gracie usoma amakuru kubera ko itamuhembye uko bikwiye, ivuga ko "ubu noneho ikibazo cyakemutse" kuko yamuhaye ayo mafaranga y'umushahara.
Ni amafaranga y'ibirarane by'imyaka myinshi atahembwaga bingana na bagenzi be b'abagabo bakoraga akazi ko ku rwego rumwe.
Gracie yavuze ko ayo mafaranga yose atavuze umubare agiye kuyaha umuryango Fawcett Society uharanira uburinganire bw'abagabo n'abagore ndetse n'uburenganzira bw'abagore.
BBC irasabwa "gukemura ubusumbane bw'imishahara"
BBC yakiriwe muhira na Nyampinga w'u Rwanda 2018
Mu kwezi kwa mbere nibwo Gracie yeguye ku mirimo yo kuba umwanditsi mukuru ushinzwe inkuru zo mu Bushinwa.
Bwari uburyo bwo kwigaragambya asaba ko habaho iringaniza ry'imishahara hagati y'abagore n'abagabo bakora akazi kari ku rwego rumwe muri BBC.
Yagize ati: "Nishimiye kuba narashoboye gukemura ibi. Biragaraza ko dushobora gutera imbere".
Ubuyobozi bwa BBC bwavuze ko bumvikanye bagacyemura ibibazo byariho.