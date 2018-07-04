Nyuma y'imyaka irenga 100 umugore agiye kuyobora umujyi wa Tunis

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Meya Souad Abderrahim afite imyaka 53 y'amavuko

Umugore yatorewe kuyobora umujyi wa Tunis - umurwa mukuru w'igihugu cya Tuniziya - bwa mbere nyuma y'imyaka irenga 100 yari ishize uwo mwanya w'ubuyobozi bw'umujyi ushyizweho.

Meya Souad Abderrahim w'imyaka 53 y'amavuko, yatuye intsinzi ye abagore bo muri Tuniziya aho bari hose. Yari asanzwe ari umuyobozi muri kompanyi ikora imiti.

Madamu Abderrahim yiyamamaje nk'umukandida w'ishyaka rya kiyisilamu rya Ennahdha, rimwe mu yagize urugaga rw'amashyaka ayoboye leta ya Tuniziya.

Indi mijyi myinshi nayo yatoye abagore ku myanya y'abayobozi b'uturere muri aya matora y'inzego z'ibanze.

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Umunyamakuru wa BBC ukorera mu majyaruguru y'Afurika aravuga ko iyi ntsinzi ari intambwe ikomeye cyane, nubwo bwose Tuniziya isanzwe izwi nk'igihugu gifite gahunda zigamije iterambere ry'uburenganzira bw'abagore kurusha ibindi bihugu by'ibituranyi.

Umunyeshuri wiganye na Madamu Abderrahim ubwo bombi bigaga muri kaminuza, yabwiye ikinyamakuru Le Parisien cyo mu Bufaransa ko icyo gihe nabwo yari ashishikariye ibikorwa by'ubuyobozi bw'abanyeshuri.

Yavuze ko n'icyo gihe yari yifitemo "impano y'ubuyobozi".

Amatora y'inzego z'ibanze yabaye mu kwezi gushize yari aya mbere abaye nyuma y'impinduramatwara yabaye muri Tuniziya mu mwaka wa 2011, ikaza gukwira no mu bindi bihugu bimwe na bimwe by'Abarabu.

Aya matora yafashwe nk'intambwe y'ingenzi mu nzibacyuho ya Tuniziya yerekeza kuri demokarasi.