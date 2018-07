Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Ico gitoke co muri Madagascar

Ubwoko bw'igitoke co mu gahinga kiri mu vyakingiwe cane mu bwoko bw'ibitoke bifungurwa, cashitzwe ku rutonde rw'ibigiye guhona.

Mu gihugu ca Madagascar ni ho honyene hasigaye ingundu zitarenga zitanu.

Abahinga bavuga ko izo ngundu zikwiye gufatwa nk'imbuto, zigakingirwa.

Imvo n'uko zishobora kuba zifise amabanga y'ingene ibitoke vyokingirwa muri rusangi.

Ibitoke bifungurwa muri rusangi mw'isi biri mu bwoko bwa Cavendish.

Ubwo nabwo ntiburinda cane indwara zitera ibiterwa.

Hariko harageragezwa cane ubundi bwoko bw'ibitoke bushobora kuba bufise akanovera mfungurwa.

Ubwo bwoko buriko burageragezwa, buranarinda kuburyo bwocika ku ndwara yitiriwe 'Panama' ibangamye.

Kuba iki gitoke co muri Madagascar kiri kw'izinga, abahinga babona ko gishobora kuba gifise ivyo cisangije.

Gutyo vyofasha ubumenyi no kubindi bitoke vyo ku bundi butaka.

Uwufise ububasha kw’isanamu Ralimanana Image caption Zimwe mu ngundu zisigaye

Richard Allen, ni umuhinga w'ikigo 'Royal Botanic Garden' ahitwa Kew (mu bumanuko bw'umuji wa London).

Yavuze ko ubu bwoko (Ensete perrieri) bushobora kuba buremanywe ukwihanganira amazi menshi canke indwara.

Avuga ko "kitagendana ya ndwara yitiriwe 'Panama', ari co gituma, kumbure, caremanywe inkomezi zo kurinda indwara".

Yongera ati : "Dushobora kugira ico tumenya inyuma y'ubushakashatsi ku gitoke ubwaco.''

Aheza avuga ko ata bushakashatsi bushobora kubandanya, ico gitoke kidakingiwe.

Abahinga b'i Kew bize ibijanye n'ico gitoke kiba muri Madagascar, ni nabo bashize ahabona ko ico gitoke kiriko kirazimangana.

Ishurwe riri mu buhungiro

Abo bahinga bibaza ko, kubona carashizwe ku rutonde rushasha rw'ibinyabuzima biriko birahona, bizotuma amakunga aba maso.

Urwo rutonde rushirwa ahabona n'ikigo mpuza makungu kijejwe gukingira ibinyabuzima IUCN (International Union for Conservation of Nature).

Umuhinga Hélène Ralimanana akorera ikigo 'Kew Madagascar Conservation Centre' avuga ko ico giterwa ari kimwe mu butunzi kama bw'iryo zinga rya Madagascar.

Ni nawe avuga ko "Bikenewe cane gukingira iki gitoke naho ari ico mu gahinga kuko gifise imbuto zishobora gufasha kurwiza ibitoke ndimwa".

Ico gitoke gishurika amashurwe atanga imbuto.

Ivyo bisigura ko atari ico kuribwa.

Ariko, kibanguriwe n'ubundi bwoko, vyotanga igitoke gishobora kuribwa kikongera kikirinda n'indwara.

Iki gitoke kimera ku nkengera z'amashamba.

Ni naco gituma ibihe bihindagurika, hagiyemwo n'imiriro yiyadukiza canke abarimyi, biri bimutuma kibangamiwe.

Muri rusangi, ibitoke bivuka ku bwoko butandukanye bubangurirwa, biri mu bituma bikarirwa n'indwara.

Imvo n'uko, ari indwara iri ku bwoko bumwe mur'ubwo bubangurirwa, biroroha ko bukwiragira no kubindi cavyaye.

Ingorane irihe ko bikiboneka mu tuguriro?

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Izinga rya Maurice muri Afrika niho havuye ibitoke

Niko biri gushika ubu, ariko bishobora guhinduka muri kazoza.

Izi ndwara zifata ubu bwoko bwa Cavendish, niko zivurwa ku mugabane wa Aziya.

Ariko, niyaba igiye gushika no muri Amarika, ishobora guhitana zina gitoke kiri mw'isi.

Ibi vyagiye kumenyekana kuva mu 1950, ku gitoke kizwi kw'izina rya 'Gros Michel' (gikunze gutazirwa 'Big Mike').

Ya ndirimbo ngo, "Yes! We Have No Bananas," (Ego! Nta bitoke dufise), bizwi ko ariho yavuye.

Aho hari igihe vya bitoke vyitwa 'Gros Michel' vyari vyakenye, ku mvo y'indwara yari yabiteye.

Ivyo bitoke 'Gros Michel' vyahavuye bisubirirwa na bimwe vya Cavendish, vyitiriwe William Cavendish, samurarwa wa gatandatu w'umuji wa Devonshire.

Igitoke kizwi ko catewe mu gisagara ca Chatsworth kuva mu 1830.

Ico gihe umurimyi Joseph Paxton yagikwiragiza agikuye mu gihugu ca Maurice.

Niko bizwi ko ibitoke vyose bifungurwa vyamuka kur'iyo ngemwe.