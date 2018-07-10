Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Imodoka n'amazu byangijwe n'imvura, ahantu hasigara hatwikiriwe n'imyanda n'icyondo

Leta y'Ubuyapani yatangaje ko abantu bagera ku 141 ari bo bamaze kumenyekana ko bapfuye bazize imyuzure no guhirima kw'imisozi byatewe n'imvura nyinshi yaguye mu gice cy'uburengerazuba bw'igihugu.

Mu myaka irenga 30 ishize mu Buyapani, aba ni bo bantu benshi cyane bapfuye biturutse ku mvura.

Ubu abakora mu bikorwa by'ubutabazi baracukura mu cyondo no mu mazu no mu bintu byagiye bitembagara, bashakisha ababa bashoboye kurokoka.

Ababarirwa mu macumi baracyaburiwe irengero.

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Abantu bagera kuri miliyoni 2 bavanywe mu byabo, bahungishwa imigezi yo muri aka karere yuzuye ikarengera inkengero zayo.

Abategetsi babaye bakiririye mu mashuri n'ibibuga by'imikino abakuwe mu byabo n'imvura.

Haracyari ibyago ko imisozi yahirima, aho udusonga tw'imisozi twajendamye kubera imvura tukaba dushobora guhirima.

Kosuke Kiyohara w'imyaka 38, utaramenya irengero rya mushiki we n'abana be babiri b'abahungu, yabwiye ibiro ntaramakuru AFP ati:

"Nabwiye ab'iwanjye ngo babe bitegura inkuru y'incamugongo."

Minisitiri w'intebe w'Ubuyapani Shinzo Abe yaretse urugendo yateganyaga kugirira mu mahanga kugira ngo abashe guhangana n'akaga katewe n'imyuzure.

Abantu barenga ibihumbi 70, barimo abazimya inkongi n'abasirikare, bari gukora mu bikorwa by'ubutabazi.

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Abantu barenga ibihumbi 70 ni bo bari gukora mu bikorwa by'ubutabazi mu gice cy'uburengerazuba bw'Ubuyapani

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Ingo zibarirwa mu bihumbi zarengewe n'imyuzure bituma zitabona amazi meza n'umuriro w'amashanyarazi

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Kuva ku wa kane ushize, ibice by'uburengerazuba bw'Ubuyapani byaguyemo imvura ikubye gatatu imvura isanzwe ihagwa mu kwezi ka karindwi kose

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Nubwo imvura itagikomeje kugwa cyane ihozaho, abategetsi baburiye ko ishobora kongera ikagwa cyane giturumbuka, ndetse ivanze n'inkuba n'ihirima ry'imisozi

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Abantu barenga gato ibihumbi 12 bari mu bigo bahungishirijwemo biri muri perefegitura 15

Haracyari amakuru aburira ko imyuzure yindi yaba mu duce nubundi twibasiwe cyane, turimo na perefegitura ya Okayama mu majyepfo y'Ubuyapani.

Ariko amakuru y'iteganyagihe aravuga ko mu minsi micye iri imbere ikirere kizatangira gucisha macye, ibintu byitezweho gufasha abakora mu bikorwa by'ubutabazi.