Uwufise ububasha kw’isanamu CBS Image caption Bwana Carr yasazwe n'imbamutima ubwo ku wa mbere yahabwaga iyi modoka n'umukoresha we

Imodoko uyu mukozi yari asanzwe afite yarapfuye mbere y'umunsi we wa mbere w'akazi, bituma yigira inama yo kujya arara ijoro agenda n'amaguru kugira ngo agerere ku kazi igihe.

Umukoresha we yamuhaye imodoka mu kumushimira uwo muhate we mu kwitangira akazi.

Walter Carr yagenze ibirometero 32 n'amaguru ku munsi we wa mbere wo gutangira akazi muri kompanyi ifasha abantu mu kubatwaza ibikoresho igihe bimukiye ahandi.

Yanyuze mu bice by'inkengero y'umujyi wa Birmingham na Alabama muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika.

Mu rugendo rwe, umupolisi wari ku kazi yaramuvugishije nuko amaze gutangazwa no gushirika ubute kwa Bwana Carr, ajya kumugurira ibyo gusamura.

Luke Marklin, ukuriye kompanyi akoramo ya Bellhops, yatwaye imodoka ye mu mpera y'icyumweru gishize ava muri leta ya Tennessee agiye guhura n'uyu mukozi we mushya.

Nyuma yo kuganira na we basangira ikawa, Bwana Marklin yamuhaye imfunguzo z'imodoka yo mu bwoko bwa 2014 Ford Escape.

Bwana Marklin yagize ati:

"Ntimushobora kumva ukuntu mu by'ukuri nakozwe ku mutima n'ubwitange bw'uyu mukozi. Imyitwarire ye ihuye neza n'amahame y'imikorere kompanyi yacu igenderaho."

Ku mbuga nkoranyambaga, inkuru ya Bwana Carr ikomeje gutangaza benshi kuva yatangira kumenyekana.

Uwufise ububasha kw’isanamu CBS Image caption Bwana Carr mu modoka ye nshya yahawe n'umukoresha we

Bwana Carr avuga ko yakuriye i New Orleans muri leta ya Louisiana - imwe muri 50 zigize Amerika - hanyuma umuryango we ukaza kwimukira i Houston muri leta ya Texas, nyuma yaho inzu yabo isenyewe n'inkubi y'umuyaga yiswe Hurricane Katrina.

Kuri uyu wa mbere, Bwana Carr yabwiye abanyamakuru ko yishimiye kuba yarabonye akazi.

Yabwiye urubuga rwa interineti rwa AL.com ati:

"Aka ni ko kazi ka mbere mbonye nyuma y'igihe kirekire ntagira akazi."

Igikorwa cyatangijwe ku rubuga rwa interineti cyo kumufasha gusana imodoka yari asanganywe yapfuye, cyari kimaze gukusanya amadolari arenga ibihumbi 8 y'Amerika mbere yuko gihagarikwa.