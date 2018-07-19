Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Bwana Erdogan yongeye gutsinda amatora ya perezida yabaye mu kwezi gushize

Ibitangazamakuru bya leta muri Turukiya byatangaje ko iki gihugu cyasoje igihe cy'ibihe bidasanzwe cyari kimazemo imyaka ibiri, cyatangiye ubwo haburizwagamo igikorwa cyo gushaka guhirika ubutegetsi.

Muri iyo myaka ibiri y'ibihe bidasanzwe, abantu babarirwa mu bihumbi amacumi batawe muri yombi, abandi nabo birukanwa ku kazi.

Ariko leta ubu noneho yafashe umwanzuro wo guhagarika icyo gihe cy'ibihe bidasanzwe nyuma yaho yari yaragiye icyongera ishuro zirindwi, buri gihe ikacyongera amezi atatu.

Turukiya mu matora y'umukuru w'igihugu

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Uyu mwanzuro wo gusoza igihe cy'ibihe bidasanzwe ufashwe nyuma yaho Perezida Recep Tayyip Erdogan wa Turukiya yongeye gutorerwa kuyobora iki gihugu.

Mu gihe cyo kwiyamamaza, abakandinda batavuga rumwe na leta bari bavuze ko ikintu cya mbere bari guhindura iyo baramuka batowe cyari ukurangiza igihe cy'ibihe bidasanzwe.

Imibare ya leta ya Turukiya ndetse n'iy'imiryango itegamiye kuri leta, igaragaza ko abantu barenga ibihumbi 107 birukanwe ku mirimo ya leta kuva igihe cy'ibihe bidasanzwe cyatangira.

Abarenga ibihumbi 50 nabo barafunzwe.

Benshi mu birukanwe ku kazi baregwa gukorana n'umuyobozi mu idini ya isilamu Fethullah Gulen, uri mu buhungirimo muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika, wigeze kuba akorana bya hafi na Bwana Erdogan.

Turukiya ishinja Bwana Gulen n'abayoboke be kuba ari bo bari inyuma yo kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Bwana Erdogan. Bwana Gulen ahakana ibi aregwa.

Mu igerageza guhirika ubutegetsi ryabaye muri Turukiya mu mwaka wa 2016, inteko ishingamategeko yateweho ibisasu n'indege ya gisirikare. Abantu barenga 250 nabo barishwe.