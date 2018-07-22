Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Ubutegetsi bwa Perezida Trump buvuga ko kurinda abakora ibyuma n'abatunganya amabuye y'agaciro nka alumnium ari ibintu bijyanye n'umutekano w'igihugu

Minisitiri w'imari mu Bufaransa, Bruno Le Maire, yaburiye ko intambara y'ubucuruzi yamaze kuba impamo, mu gihe abaminisitiri bo mu itsinda rya G20 ry'ibihugu 20 bikize kurusha ibindi ku isi bateraniye mu nama muri Argentina.

Bwana Le Maire yavuze ko gahunda y'ubucuruzi ya Leta Zunze Ubumwe z'Amerika iriho kuri ubu yo gushyiraho imisoro uko yishakiye, ishingiye ku "mategeko y'ishyamba."

Ariko Steven Mnuchin, umunyamabanga wa leta ushinzwe ubucuruzi muri Amerika, yashyigikiye gahunda y'imisoro y'Amerika ndetse anashishikariza ibihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi n'Ubushinwa gufungura amasoko yabyo kugira ngo habeho irushanwa mu bucuruzi.

Mu cyumweru gishize, Perezida Donald Trump w'Amerika yavuze ko iyo bigeze mu bucuruzi, umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi ari "umwanzi" w'Amerika.

Mu ntambara y'ubucuruzi ikomeje gukomera, Bwana Trump yavuze ko ashaka gushyiraho imisoro ingana na miliyari 500 z'amadolari y'Amerika ku bicuruzwa biva mu Bushinwa byinjira muri Amerika.

Amerika iri mu gihombo mu bucuruzi ikorana n'Ubushinwa ndetse no mu bwo ikorana n'ibihugu 28 bigize umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi.

Inama y'iminsi ibiri iri kubera mu murwa mukuru wa Argentina, Buenos Aires, ihuje abaminisitiri b'imari ndetse n'abakuru ba banki z'ibihugu 20 bya mbere mu bukungu ku isi.