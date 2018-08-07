Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Human Rights Watch ivuga ko abasirikare ba Kongo batahanywe bikwiye

Abaharanira agateka ka zina muntu bagaye igihano c'imyaka itatu y'igipfungo cahawe abasirikare ba Republika ya Demokrasi ya Kongo ku bwicanyi bw'abanyagihugu 11 muri Centre Afrique.

Ivyo vyaha vyakozwe n'abo basirikare igihe bari mu bikorwa vyo guhagararira amahoro muri ico gihugu.

Ishirahamwe Human Rights Watch rivuga ko abajejwe intwaro muri Kongo bapfushije ubusa akaryo ko kwerekana ko abahagarariye amahoro batari hejuru y'amategeko.

Abo banyagihugu, barimwo abagore n'abana, bishwe mu 2014 nyuma y'urupfu rw'umusirikare w'umunye Kongo yari ahagarariye amahoro, yaguye mw'itana mu mitwe n'umugwi w'abarwanyi.

Abo bantu bakuwe mu mazu y'abagize uwo mugwi w'abarwanyi, ibiziga vyabo biza gutorwa mu nyuma mu binogo rusangi.