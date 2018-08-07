Prezida wa Amerika, Donald Trump, agabisha ko uwo wese azogira ubucuruzi na Irani, atazobugira na Amerika

  • 7 Ukw’umunani 2018
Donald Trump avuga ko ibihano yafatiye Irani ari ibihano ruhasha kurusha ibindi vyose Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images
Image caption Donald Trump avuga ko ibihano yafatiye Irani ari ibihano ruhasha kurusha ibindi vyose

Umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump, yagabishije uwo wese azohirahira agakora ubucuruzi na Irani, ko atazosubira gucuruza na Amerika.

Ibi abivuze nyuma y'amasaha make ibiro vyiwe bisubijeko ibihano vyari vyarafatiwe igihugu ca Irani.

Bwana Trump yanditse ku muhora wa twitter avuga ko ari vyo bihano ruhasha bimaze gufatirwa igihugu, ngo kandi nta kindi asaba atari amahoro kw'isi.

Kare umukuru w'igihugu ca Irani, Hassan Rouhani, yagirije Amerika kuba iriko irashoboza intambara yo guhindisha agashitsi.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images
Image caption Prezida Hassan Rouhani wa Irani avuga ko Amerika iriko irashoza intambara yo guhindisha agashitsi

Umuce wa mbere w'ibihano urimwo kubuza Irani kugura amadolari ya Amerika, ibikoresho vy'agaciro kanini hamwe n'ibindi bikomoka mu butare.

Ivyo bihano kandi bikora ku ruganda rw'imiduga, ikigo co mu Budage, Daimler, gikora imiduga n'amakamyo kikaba cahagaritse ibikorwa vyaco, vyari bisanzwe vyaragabanijwe muri Irani.

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