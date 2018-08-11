Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Uyu mupasiteri ni umwe mu bibazo bituma Bwana Trump (ibumoso) na Bwana Erdogan batumvikana

Perezida Recep Tayyip Erdogan wa Turukiya yashinje Leta Zunze Ubumwe z'Amerika kuba ziri kugerageza "gupfukamisha Turukiya zibicishije mu bikangisho bijyanye n'umupasiteri."

Amerika yasabye ko pasiteri Andrew Brunson arekurwa ndetse ku wa gatanu yakubye kabiri imisoro ku byo Turukiya itumiza muri Amerika birimo ibyuma n'ibikoze muri aluminium.

Iki gitotsi mu mubano w'ibihugu byombi cyatumye n'ifaranga ryitwa lira rya Turukiya rita agaciro ku kigero cya 16% urigereranyije n'idolari ry'Amerika.

Mu nkuru yanditse mu kinyamakuru The New York Times, Bwana Erdogan yavuze ko Amerika nidahindura imyitwarire, Turukiya izashaka izindi nshuti.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Andrew Brunson ubu afungishijwe ijisho kuva mu kwezi gushize, nyuma yo kurekurwa kubera ibibazo by'ubuzima

Turukiya yafunze Bwana Brunson mu gihe kigera hafi ku myaka ibiri, imushinja gukorana n'abo ivuga ko bakorana n'umuyobozi mu idini ya kisilamu, Fethullah Gulen, uri mu buhungiro muri Amerika.

Turukiya ibashinja kuba bari inyuma y'ihirika ry'ubutegetsi ryapfubye mu mwaka wa 2016.

Bo bahakana ibi baregwa.

Ariko uyu mupasiteri ni kimwe gusa mu bibazo bituma Perezida Donald Trump w'Amerika na Perezida Erdogan wa Turukiya batumvikana. Ibindi birimo nko kuba imigenderanire hagati ya Turukiya n'Uburusiya iri kugenda itera imbere.